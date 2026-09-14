مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: مجوز مولدسازی ۱۲۶ میلیارد تومان املاک دولتی فارس صادر شد؛ اعتباری که صرف تکمیل فضاهای آموزشی و ارتقای خدمات فناوری اطلاعات خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی زاده از تصویب و صدور مجوز تهاتر و فروش بخش دیگری از املاک مازاد دولتی در استان به ارزش تقریبی ۱۲۶ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر برای تامین مالی پروژه‌ها و تسویه بدهی پیمانکاران در حوزه احداث مدارس دولتی است.

او در تشریح جزئیات مصوبات اخیر کارگروه ملی مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: در راستای اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و با هدف تبدیل دارایی‌های غیرمولد به موتور محرک توسعه استان، در جلسه اخیر کارگروه ملی، پرونده چند ملک مازاد مورد بررسی قرار گرفت که با رویکرد مثبت اعضا، به تصویب نهایی رسید.

او در ادامه با اشاره به اهمیت این مصوبات برای عموم مردم استان به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت افزود: در این جلسه با تهاتر دو فقره از املاک مازاد اداره‌کل آموزش و پرورش استان به ارزش کارشناسی ۱۲۰ میلیارد تومان موافقت شد که اولویت این فرآیند، تأمین مالی و تسویه مطالبات قطعی پیمانکاران «نهضت مدرسه‌سازی» است و از این مسیر شاهد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهبود سرانه فضای آموزشی در استان خواهیم بود.

تقی‌زاده گفت: همچنین به تصمیم اتخاذ شده برای بخش فناوری اشاره کرد و گفت: علاوه بر موارد یاد شده، با فروش یک فقره ملک مازاد متعلق به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان در شهر کازرون به ارزش برآوردی ۶ میلیارد تومان موافقت شد که عواید حاصل از آن صرف تکمیل و توسعه زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات استان خواهد شد تا خدمت رسانی دیجیتال با کیفیت مناسب تری انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبات بلافاصله و کمترین زمان ممکن توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط عملیاتی خواهد شد تا شاهد آثار و نتایج این اقدامات در مسیر توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استان باشیم.

برچسب ها: امور دارایی فارس ، پروژه های نیمه تمام ، املاک مازاد دولتی
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