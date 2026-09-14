مدیرکل محیط زیست قم از معرفی یک واحد صنعتی کشتارگاهی در شهرستان جعفریه برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم به همراه کارشناسان این اداره کل، از یک واحد کشتارگاهی در شهرستان جعفریه بازدید و وضعیت زیست‌محیطی و نحوه مدیریت فاضلاب این واحد را مورد بررسی قرار دادند.

سیده مریم محمدی در جریان این بازدید، با توجه به عدم مدیریت اصولی فاضلاب در این واحد صنعتی، علی‌رغم اخطار‌های این اداره کل، خاطرنشان کرد: با توجه به تخلفات زیست‌محیطی صورت‌گرفته و در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی و اراضی پیرامون، این واحد برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات و ضوابط زیست‌محیطی از سوی واحد‌های تولیدی و صنعتی، خاطرنشان کرد: تمامی واحد‌های آلاینده در استان موظف به رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ایجاد آلودگی، مطابق قوانین و ضوابط با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد شد

منبع:محیط زیست قم

برچسب ها: مخیط زیست ، تخلف زیست محیطی
خبرهای مرتبط
هوای قم و کهک در وضعیت ناسالم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محله سعادتی قم در محاصره سگ‌های ولگرد +فیلم
جاده قم به سلفچگان قربانی گرفت +تصاویر
قم نخستین استان در اجرای طرح تجهیز خانه‌ها به نیروگاه‌های خورشیدی
موج همدلی در آستانه سال تحصیلی / تأمین لوازم‌التحریر ۵۶۹ دانش‌آموز تحت حمایت دارالاکرام قم تا پایان شهریورماه
کشف و توقیف ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بزرگراه کاشان- سلفچگان
شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی در استان قم تشکیل شد
جمع‌آوری دو واحد غیرمجاز و آلاینده سرب در محدوده جمکران
خیر قمی مجلس ترحیم را به شادی آزادی ۸ زندانی تبدیل کرد
آیین مشق عشق و اقتدار برای فردای ایران در قم برگزار شد
آخرین اخبار
آیین مشق عشق و اقتدار برای فردای ایران در قم برگزار شد
خیر قمی مجلس ترحیم را به شادی آزادی ۸ زندانی تبدیل کرد
کشف و توقیف ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بزرگراه کاشان- سلفچگان
محله سعادتی قم در محاصره سگ‌های ولگرد +فیلم
جاده قم به سلفچگان قربانی گرفت +تصاویر
جمع‌آوری دو واحد غیرمجاز و آلاینده سرب در محدوده جمکران
قم نخستین استان در اجرای طرح تجهیز خانه‌ها به نیروگاه‌های خورشیدی
شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی در استان قم تشکیل شد
موج همدلی در آستانه سال تحصیلی / تأمین لوازم‌التحریر ۵۶۹ دانش‌آموز تحت حمایت دارالاکرام قم تا پایان شهریورماه
ثبت صدو نود و هشتمین شب اتحاد و اقتدار در سنگر خیابان قم