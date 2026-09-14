مدیرکل محیط زیست قم از معرفی یک واحد صنعتی کشتارگاهی در شهرستان جعفریه برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم به همراه کارشناسان این اداره کل، از یک واحد کشتارگاهی در شهرستان جعفریه بازدید و وضعیت زیستمحیطی و نحوه مدیریت فاضلاب این واحد را مورد بررسی قرار دادند.
سیده مریم محمدی در جریان این بازدید، با توجه به عدم مدیریت اصولی فاضلاب در این واحد صنعتی، علیرغم اخطارهای این اداره کل، خاطرنشان کرد: با توجه به تخلفات زیستمحیطی صورتگرفته و در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی و اراضی پیرامون، این واحد برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات و ضوابط زیستمحیطی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی، خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای آلاینده در استان موظف به رعایت قوانین و مقررات زیستمحیطی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ایجاد آلودگی، مطابق قوانین و ضوابط با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد شد
منبع:محیط زیست قم