باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه رسیدگی به پرونده جنایت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکشنبه، ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل تهران، برگزار شد.

در این دادگاه دادخواهی ۳۵۲ هزار و ۹۸۳ نفر از ایرانیان به طرفیت دولت آمریکا و سردمداران آن و همچنین سردمداران رژیم صهیونیستی به خواسته مطالبه خسارت معنوی ناشی از تجاوز نامشروع و غیرقانونی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است.

آنچه در این دادگاه موضوع دادخواهی قرار گرفته، ایرانیانی هستند که درپی تجاوز به خاک کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا و متعاقبا اقدام‌های این ۲ بازیگر، دچار آسیب و صدمه شده‌اند.

مبانی صلاحیت این دادگاه متعدد هستند؛ در زیر به این مبانی اشاره شده است:

- براساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم و سلب‌نشدنی هر ایرانی است و همه می‌توانند به محاکم مراجعه کنند.

- به استناد ماده یک قانون صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و قاعده رفتار متقابل، چون آمریکا مصونیت قضایی ایران را نقض کرده، قوه قضاییه حق اقدام متقابل دارد.

- طبق بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت ناشی از اقدام‌های آمریکا، دولت و قوه قضاییه موظف به پذیرش دادخواهی ایرانیان آسیب‌دیده هستند.

- براساس قانون مقابله با اقدام‌های تروریستی آمریکا، ایرانیان می‌توانند به دلیل نقش مخرب آمریکا در تهدید ثبات و امنیت کشور، علیه آن طرح دعوا کنند.

- قانون مسئولیت مدنی امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از اقدام‌هایی را که موجب تشویش خاطر می‌شود، به صراحت پذیرفته است.

- قانون مقابله با نقض حقوق بشر مصوب ۱۳۹۶، دولت آمریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آن را تروریستی شناخته و دادگاه باید بر این اساس دعوا را استماع کند.

- طبق قانون اقدام متقابل، قوه قضاییه موظف است در برابر تعقیب مکرر مسئولان ایرانی در محاکم آمریکا، اقدام متقابل انجام دهد.

- براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، شکنجه، ارعاب، آزار و بازداشت ایرانیان اقدام تروریستی محسوب می‌شود و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق بارز این رفتار است.

قوانین داخلی و قوانین و مقررات بین‌المللی مورد استناد برای رسیدگی به این پرونده عبارتند از: قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی مصوب ۱۳۹۰، قانون مقابله با اقدام‌های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدام‌های ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶ و دیگر مقررات مربوط، قواعد آمره و عرفی حقوق بین‌الملل، تعهدات عام‌الشمول، کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، منشور ملل متحد، آرای محاکم بین‌المللی، اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و اساسنامه رم و پیش‌نویس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱.

جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی ۱۲ روزه به ایران

آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز نظامی ۱۲ روزه به ایران دست به طیف گسترده‌ای از اقدام‌های تجاوزکارانه‌ای زدند که در امتداد سابقه تاریخی آمریکا و رژیم صهیونیستی در چارچوب تروریسم دولتی و سازمان یافته انجام شد.

حمله به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به‌عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه طبق تعریف قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، نقض ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو و قاعده عرفی متناظر آن، یعنی قاعده ۴۲ حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، حقوق حاکم بر توسل به زور و مغایر با ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول و قاعده یک حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی است.

این اقدام متجاوزانه، نقض آشکار اصول، قواعد، مقررات، قوانین و عرف بین‌المللی در حوزه‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و در حوزه‌های مختلف انسانی، ازجمله در خصوص جنگ، روش‌ها و فناوری‌های جنگی، حفاظت از تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و محیط زیست است که به خطر انداختن جان میلیون‌ها انسان غیرنظامی و بی‌دفاع را درپی دارد.

مراکز و تاسیسات حیاتی و زیربنایی غیرنظامی ایران ازجمله انبار‌های نفت در تهران، پالایشگاه‌های گازی فجر جم و فاز ۱۴ پارس جنوبی، صداوسیما، مراکز ورزشی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها نیز در جریان تجاوز نظامی ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند.

این در حالی است که حمله به پالایشگاه‌ها، انبار‌های ذخیره سوخت و نیروگاه‌ها، اقدام‌های متجاوزانه و ناقض اصول و قواعد مسلم حقوق بشردوستانه و قواعد بنیادین حقوق بشری و نقض اصول و قواعد مسلم بین‌المللی، ازجمله اصل تفکیک موضوع مواد ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷، اصل تناسب موضوع ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷، اصل حمایت ویژه از برخی زیرساخت‌ها موضوع ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول، اصل ممنوعیت حمله‌های غیرهدفمند و کورکورانه و همچنین اصل احتیاط است.

کشتار غیرنظامیان، دانشمندان و فرماندهان نظامی نیز بخشی از اقدام‌های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه بوده است؛ عملیات روانی و ایجاد تفرقه با ترور و نشر اخبار دروغ در جامعه، خسارت‌های زیست‌محیطی و تخریب‌های سبز در کنار تجاوز به تمامیت ارضی بخش دیگری از جنایت‌هایی هستند که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شدند.

تجاوز ۱۲ روزه؛ امتداد تروریسم سازمان‌یافته آمریکا و رژیم صهیونیستی

آمریکا و رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین متهمان مرتبط با تروریسم دولتی یا سازمان‌یافته و حمایت از آن هستند، هرچند هر دو ادعای مبارزه با تروریسم را دارند.

در عین حال، فهرست جرایم و جنایت‌های انجام‌شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در جریان تجاوز نظامی ۱۲ روزه بازتابی از ماهیت تروریسم دولتی و سازمان‌یافته این ۲ بازیگر است.

دادگاه رسیدگی به پرونده جنایت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صحنه‌ای برای بازخواست بخش مهمی از کارنامه اقدام‌های تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که در جغرافیای ایران رخ داده است؛ کارنامه‌ای که سراسر جهان را به دلیل نقض‌های گسترده با بحران‌های بشری جدی مواجه کرده و زخم کاری جنایت‌های متعدد را بر پیکره حقوق انسان‌ها وارد کرده است.

منبع: قوه قضاییه