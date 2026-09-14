مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از خدمات‌رسانی ویژه تاکسی‌های بانوان به بازدیدکنندگان بیست‌وچهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی در بوستان گفت‌و‌گو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به استقبال شهروندان از خدمات تاکسی بانوان اظهار کرد: میزان استفاده از تاکسی بانوان در بیست و چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است که این موضوع نشان‌دهنده استقبال قابل توجه شهروندان، به‌ویژه بانوان، از این نوع خدمات حمل‌ونقلی است.

وی افزود: در طول برگزاری نمایشگاه، بیش از ۶۰۰ سفر توسط تاکسی‌های بانوان انجام شد و تاکسیرانان بانو با حضور مستمر در محل برگزاری نمایشگاه، وظیفه جابه‌جایی بازدیدکنندگان را برعهده داشتند.

رحیمی با بیان اینکه خدمات‌رسانی تاکسی بانوان از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۲۱ ادامه داشت، گفت: تلاش شد با پیش‌بینی ناوگان مناسب و حضور تاکسیرانان بانو، شرایط مطلوبی برای دسترسی و جابه‌جایی بازدیدکنندگان نمایشگاه فراهم شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ادامه داد: استقبال از خدمات تاکسی بانوان در این نمایشگاه و افزایش سه‌برابری میزان استفاده نسبت به سال گذشته، بیانگر ظرفیت و جایگاه این بخش از ناوگان تاکسیرانی در پاسخگویی به نیاز‌های حمل‌ونقلی شهروندان است.

وی تأکید کرد: سازمان تاکسیرانی تهران در کنار ارائه خدمات روزمره حمل‌ونقل عمومی، تلاش دارد متناسب با رویداد‌ها و برنامه‌های شهری، ظرفیت‌های ویژه‌ای را برای تسهیل تردد شهروندان به‌کار گیرد و حضور تاکسی بانوان در نمایشگاه زنان و تولید ملی نیز در همین راستا انجام شد.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: ارائه خدمات مناسب، ایمن و در دسترس به شهروندان از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی است و استقبال مردم از تاکسی بانوان، انگیزه‌ای برای تقویت و توسعه این خدمات در رویداد‌های مختلف شهری خواهد بود.

برچسب ها: خودرو برقی ، تاکسی بانوان
خبرهای مرتبط
راه‌اندازی ایستگاه اختصاصی تاکسی بانوان در بوستان گفت‌و‌گو
افزایش تاکسیرانان زن در تهران
فعالیت هزار تاکسیران زن در شهر تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
آخرین اخبار
جاده چالوس از ساعت ۲۲ دوطرفه می‌شود
شناسایی و انسداد ۲۱۴ گلوگاه فسادزا در دستگاه‌های دولتی
مردم ثابت کرده‌اند که در مکتب حسینی تنها حقیقت جاری، ایستادگی و استقامت است
تدوین ۲۱ سناریوی جدید برای مواجهه با مخاطرات/ آسیب ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی در جنگ 
معاون قوه قضاییه: ایران حامی مردم و دولت عراق است
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
تعرفه تجاری برای فرهنگسرا‌ها و سرا‌های محله منطقی نیست
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
 ۳۱ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
تعدادی از اتوبوس‌های وارداتی در پاکستان مانده است
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
لایه اوزون در مسیر بازگشت به شرایط مطلوب
پیگیری پرونده‌های کمیسیون پزشکی مجروحان حمله آمریکایی-صهیونیستی به لامرد
حفره لایه اوزون در مسیر ترمیم قرار گرفته است
افزایش ترافیک شهری و جاده‌ای هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مهرماه
سدمعبر و توقف دوبله عامل اصلی گره‌ ترافیکی پایتخت
هنوز سوخت‌های فسیلی اساس اقتصاد و تولید در جهان هستند
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در مرزهای شمال‌غرب
نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان راه‌اندازی می‌شود
کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی بانکی قبل از فرار از کشور دستگیر شد
پژوهش‌های شهری باید به سمت مسائل روز تهران هدایت شود
تمدید ثبت‌نام مسابقات ملی تا نیمه مهر/ ۲۲ نخبه مهارتی ایران راهی مسابقات جهانی شدند