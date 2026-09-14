باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در صورت موفقیت دموکرات‌ها در بازپس‌گیری اکثریت مجلس نمایندگان، به سمت شکل‌گیری رویارویی جدیدی بر سر اختیارات کنگره و پاسخگو کردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش می‌رود؛ این در حالی است که درباره احتمال بازگشت به استفاده از ابزار استیضاح که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ دو بار علیه او به کار گرفته شد، صحبت‌هایی مطرح شده است.

روزنامه هیل گزارش داد که حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان در صورت کسب اکثریت کرسی‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، احتمال استیضاح ترامپ را رد نکرد.

جفریز در مصاحبه‌ای با برنامه «این هفته» شبکه‌ ای‌بی‌سی، در پاسخ به سوالی درباره آغاز روند استیضاح از روز اول، توضیح داد که دموکرات‌ها «هیچ چیز را رد نکرده‌اند» و در مورد هیچ گزینه‌ای تصمیم نگرفته‌اند و تاکید کرد که این تصمیم به حقایق و قانون اساسی بستگی دارد.

جفریز خاطرنشان کرد که جیمی راسکین، دموکرات ارشد کمیته قضایی و رابرت گارسیا، دموکرات ارشد کمیته نظارت در صورتی که پس از ژانویه ریاست این دو کمیته را بر عهده بگیرند، در موقعیتی خواهند بود که تلاش‌ها برای پاسخگو کردن دولت ترامپ را رهبری کنند.

دو مورد قبلی روند استیضاح ترامپ

این اظهارات در پرتو یک سابقه تاریخی مطرح می‌شود؛ مجلس نمایندگان آمریکا دو بار در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، روند استیضاح او را فعال کرد، اولین بار در سال ۲۰۱۹ به دلیل خودداری از کمک نظامی به اوکراین و دومین بار پس از حمله هوادارانش به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، اما سنا هر دو بار ترامپ را تبرئه کرد.

ترامپ ماه گذشته گفته بود که انتظار دارد دموکرات‌ها در صورت به دست گرفتن مجدد کنترل مجلس نمایندگان، روند استیضاح علیه او را آغاز کنند، اما دلیلی برای این کار مشخص نکرد.

اولویت‌های قانونگذاری پس از انتخابات آمریکا

به گفته هیل، دموکرات‌ها برای کسب مجدد کرسی ریاست مجلس نمایندگان باید سه کرسی دیگر را به دست آورند، در حالی که سایر برآورد‌ها نشان می‌دهد که رقابت برای اکثریت در مجلس نمایندگان همچنان میان آنها و جمهوری‌خواهان نزدیک است.

جفریز گفت دستور کار حزبش، علاوه بر پاسخگویی، شامل لغو تعرفه‌های ترامپ بر شرکای تجاری، تلاش برای پایان دادن به جنگ بیش از ۶ ماهه علیه ایران و بازگرداندن حمایت از قانون مراقبت‌های بهداشتی آمریکا که در ابتدای سال منقضی شد، خواهد بود.

او افزود که اجرای این اهداف مستلزم تلاش مستمر قانونگذاری در طول سال اول و کل دوره پارلمانی در مرحله سیاسی بعدی است.

احتمال پیروزی دموکرات‌ها چقدر است؟

بر اساس نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های تازه، چند عامل به نفع دموکرات‌هاست: نارضایتی از عملکرد دونالد ترامپ، نگرانی از تورم و هزینه‌های زندگی و واکنش منفی به سیاست‌های اقتصادی و جنگ ایران.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند دموکرات‌ها در «آرای عمومی کنگره» حدود ۶ تا ۷ درصد از جمهوری‌خواهان جلو هستند. همچنین کاهش حمایت از جمهوری‌خواهان در میان رأی‌دهندگان لاتین‌تبار و انگیزه بالای رای‌دهندگان مخالف ترامپ می‌تواند به دموکرات‌ها کمک کند.

از سوی دیگر، انتخابات میان‌دوره‌ای معمولا به زیان حزب مستقر در کاخ سفید تمام می‌شود. با این حال، منابع مالی بیشتر جمهوری‌خواهان و رقابت نزدیک در برخی حوزه‌ها، پیروزی دموکرات‌ها را قطعی نمی‌کند.

منبع: هیل