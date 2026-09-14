باشگاه خبرنگاران جوان -اسماعیل افتخاری،رئیس دفتر آیتالله محفوظی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای دومین سالگرد ارتحال حضرت آیتالله العظمی شیخ عباس محفوظی اظهار کرد: امسال دومین سالگرد فقیه پارسا و مرجع عالیقدر، آیتالله العظمی شیخ عباس محفوظی را برگزار میکنیم.
وی گفت: این مراسم در روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه، بعد از نماز عشا در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد و انشاءالله برنامههای مختلفی برای این مراسم پیشبینی شده است.
از تلاوت قرآن و مداحی اهلبیت (ع) تا سخنرانی آیتالله نظری منفرد
وی افزود: در این مراسم، تلاوت قرآن کریم و مداحی اهلبیت (ع) را خواهیم داشت و پس از آن حضرت آیتالله نظری منفرد منبر خواهند رفت و درباره فضایل و شخصیت حضرت آیتالله العظمی محفوظی به ایراد سخن خواهند پرداخت.
رئیس دفتر آیتالله محفوظی با اشاره به برنامههای فرهنگی و علمی مرتبط با سالگرد ارتحال این مرجع فقید بیان کرد: ما در امسال، همزمان با دومین سالگرد حضرت آیتالله العظمی محفوظی، یک کتاب را منتشر کردیم که تحت عنوان «روایتهایی از سیر و سیره حضرت آیتالله العظمی محفوظی» است.
وی گفت: این مجموعه در شش فصل تنظیم شده و موضوعات مختلفی را در بر میگیرد؛ از جمله دوران تولد و زندگی ایشان و همچنین پیامهای تسلیتی که آقایان و بزرگان در زمان رحلت ایشان منتشر کردند.
«روایتهایی از سیر و سیره»؛ روایتی از ابعاد مختلف زندگی آیتالله محفوظی
وی افزود: در این کتاب، درباره اخلاق ایشان، روایت اهل نظر، میراث مکتوبی که حضرت آیتالله العظمی محفوظی داشتند و همچنین مطالب و دیدگاههایی که آقایان و بزرگان حوزه در مورد ایشان بیان کردهاند، مطالبی گردآوری شده است.
رونمایی از دو اثر دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد
وی درباره دیگر آثار در دست انتشار مرتبط با شخصیت حضرت آیتالله العظمی محفوظی اظهار کرد: البته دو کتاب دیگر هم داشتیم که قرار بود امسال از آنها رونمایی کنیم، ولی به دلیل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، موفق به انجام این کار نشدیم.
وی گفت: یکی از این آثار، کتابی قطور درباره زندگینامه حضرت آیتالله العظمی محفوظی است که از زمان تولد تا رحلت ایشان، مجموعه فعالیتها و اقدامات ایشان را دربرمیگیرد و قرار بود منتشر شود، اما متأسفانه به دلیل شرایط جنگی و مشکلاتی که جنگ تحمیلی به وجود آورد، موفق به انتشار آن در موعد مقرر نشدیم.
«سفینةالسفینه» در مرحله صفحهآرایی
رئیس دفتر آیتالله محفوظی افزود: البته یک کتاب دیگر با عنوان «سفینةالسفینه» نیز در دست آمادهسازی است که تقریباً کارهای علمی آن تمام شده و در حال حاضر مشغول صفحهآرایی آن هستیم.
وی گفت: انشاءالله به فضل خدا، ممکن است این کتاب در اواخر پاییز یا اوایل زمستان، در یک همایش رونمایی شود که زمان و مکان دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
تواضع در اوج فقاهت؛ مهمترین ویژگی آیتالله محفوظی
افتخاری در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین ویژگیهای شخصیتی حضرت آیتالله العظمی محفوظی گفت: مهمترین ویژگی حضرت آیتالله العظمی محفوظی، تواضع و فروتنی ایشان بود؛ در عین اینکه از نظر علمی در قله فقاهت قرار داشتند و حتی در عرفان نظری و عرفان عملی نیز یکی از بزرگان و نخبگان حوزه بودند، بسیار متواضع و فروتن بودند.
وی اظهارداشت: دومین ویژگی ایشان، اخلاق و نجابت بود. روی این کلمه اخلاقی بسیار تأکید میکنم؛ ایشان بسیار دارای اخلاق حسنه بودند.
وی ادامه داد: از دیگر ویژگیهای ایشان، کارهای خیری بود که در طول حیات مبارکشان انجام میدادند؛ از کارهای عامالمنفعه گرفته تا گرهگشایی از مشکلات طلبهها، مستمندان و فقرا و افرادی که به ایشان مراجعه میکردند.
رئیس دفتر آیتالله محفوظی تأکید کرد: ایشان در عین اینکه این کارها را انجام میدادند، سعی میکردند گمنامی خودشان را حفظ کنند و این اقدامات را بروز ندهند، اما در عین حال بسیار دلسوز، خوشاخلاق و خلیق با مردم بودند.