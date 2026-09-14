باشگاه خبرنگاران جوان - حلیمه جمشیدی از آغاز فصل برداشت ارقام کنسروی نظیر تخم‌کبکی، کنسروالیا و زرد در باغ‌های استان خبر داد و بیان کرد: این عملیات زراعی از نیمه شهریورماه در شهرستان‌های فسا، استهبان، بیضا، شیراز و کوار کلید خورده است و تا اوایل آذرماه با برداشت ارقام روغنی در تمامی مناطق زیتون‌خیز استان تداوم خواهد داشت.

او اظهار کرد: استان فارس با دارا بودن هفت هزار و ۱۷۳ هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۱۵ هزار و ۳۴۷ تن محصول، جایگاه چهارم تولید زیتون در کشور را به خود اختصاص داده است و شهرستان‌هایی نظیر فسا، بیضا، استهبان، شیراز، کوار و ممسنی به عنوان قطب‌های اصلی تولید این محصول شناخته می‌شوند.

جمشیدی اضافه کرد: تنوع اقلیمی فارس امکان پرورش ارقام گوناگون زیتون را فراهم آورده و این منطقه را به یکی از ارکان مهم امنیت غذایی و تأمین‌کننده این محصول باارزش در سطح ملی بدل ساخته است.

او توضیح داد: مدیریت بازاریابی و فرایند فرآوری محصول مازاد بر نیاز استان، همواره از دغدغه‌های اصلی بهره‌برداران به شمار می‌آید و به همین منظور، برنامه‌ریزی‌های مدون برای هماهنگی با صنایع تبدیلی و کارخانجات فرآوری داخل و خارج از استان انجام شده است تا محصول باکیفیت استان با حذف واسطه‌های غیرضروری و قیمت عادلانه به چرخه مصرف وارد شود.

این کارشناس مسئول با اشاره به اهمیت حفظ ویژگی‌های تغذیه‌ای و میزان اسید‌های چرب مفید این میوه، رعایت زمان دقیق برداشت را لازمه حفظ کیفیت نهایی دانست.

کارشناس زیتون مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: انتقال سریع میوه به کارگاه‌های روغن‌کشی و واحد‌های کنسروسازی، نقشی محوری در جلوگیری از افت کیفی محصول ایفا می‌کند و بهره‌گیری از اصول استاندارد برداشت، ضامن ارتقای ارزش اقتصادی برای باغداران است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس