رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز از یک روز پرکار و موفق برای یگان حفاظت این اداره و پاسگاه محیط‌بانی زیویه در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی و برخورد با متخلفان زیست‌محیطی در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایوب شریفی اظهار کرد: در جریان گشت، پایش و کنترل مستمر نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز و پاسگاه محیط‌بانی زیویه، ۵۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز به همراه چندین قطعه ماهی کشف و ضبط شد که با این متخلفان مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

وی افزود: در ادامه اقدامات حفاظتی، نیرو‌های یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط دو قطعه سهره طلایی به همراه ادوات و تجهیزات غیرمجاز شکار و صید شدند که این اقدام نیز در راستای جلوگیری از زنده‌گیری و قاچاق گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش منطقه انجام گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز با اشاره به تداوم گشت‌های شبانه نیرو‌های محیط‌بانی در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق گفت: در پاسی از شب، محیط‌بانان در جریان گشت و کنترل با سوداگران و قاچاقچیان چوب مواجه شدند که در این عملیات، یک دستگاه خودروی سایپا حامل بیش از دو تن مقطوعات چوبی و یک دستگاه اره برقی شناسایی و توقیف و محموله چوبی نیز کشف و ضبط شد.

شریفی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان پاسگاه زیویه و یگان حفاظت شهرستان سقز تصریح کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق به‌صورت مستمر و در تمام ساعات شبانه‌روز دنبال می‌شود و با هرگونه تخلف، تخریب، شکار و صید غیرمجاز و برداشت غیرقانونی از منابع طبیعی با جدیت و برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: همکاری و همراهی مردم و جوامع محلی با محیط‌بانان، نقش بسیار مهمی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه دارد و از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز اطلاع دهند.

منبع:محیط زیست 

برچسب ها: کردستان ، صیدغیرمجاز ماهی ، برخوردبا متخلفان
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