فرماندار شهرستان جلفا از مدیریت ترافیک و بازگشت تردد ناوگان ترانزیتی به روال عادی در مسیر منتهی به پایانه مرزی نوردوز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی دشتی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از وضعیت پیشآمده در خصوص معطلی تردد ناوگان ترانزیتی در مرز نوردوز اظهار داشت: از ساعات اولیه صبح روز یکشنبه، بیست و یکم شهریورماه، به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا و حجم ورود کامیونهای ترانزیتی به محور مواصلاتی منتهی به پایانه مرزی نوردوز، شاهد تراکم ترافیکی قابلتوجهی در این مسیر بودیم که موجب کندی تردد در این محور حیاتی شده بود.
وی در ادامه با اشاره به واکنش سریع دستگاههای مسئول تصریح کرد: بلافاصله پس از بروز این وضعیت، عوامل پلیسراه و یگانهای مرزبانی شهرستان در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: با مدیریت میدانی و اعمال کنترلهای لازم بر جریان ورود و خروج خودروها، از ساعت ۱۴ روز یکشنبه، گره ترافیکی بازگشایی شد و حرکت ناوگان به وضعیت روان و عادی بازگشت.
دشتی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه مانع یا توقفی در پذیرش و خروج ناوگان ترانزیتی وجود ندارد و فرآیند ترانزیت طبق روال معمول در جریان است، خاطرنشان کرد: این روانی تردد، محصول همکاری و هماهنگی میان نهادهای انتظامی و مرزی شهرستان بوده است.
فرماندار جلفا با اشاره به ضرورت ریشهیابی علل توقفهای غیرضروری در پایانه افزود: بهمنظور بررسیهای دقیق فنی و عملیاتی و با هدف تسهیل حداکثری در فرآیندهای گمرکی و پایانهای، مقرر شده است که ظهر امروز، نشستی میدانی با حضور متولیان امر و مدیران مربوطه در محل پایانه مرزی نوردوز برگزار شود.
وی هدف از این نشست را شناسایی گلوگاههای احتمالی در محوطه پایانه و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای پایدارسازی وضعیت تردد عنوان کرد تا از بروز هرگونه ایستایی مجدد که موجب هدررفت زمان فعالان حوزه حملونقل بینالمللی میشود، جلوگیری به عمل آید.