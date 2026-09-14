کانادا در حال مذاکره با اتحادیه اروپا برای مشارکت در وامی است که بروکسل برای حمایت از اوکراین اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فایننشال تایمز گزارش داد کانادا در حال مذاکره با اتحادیه اروپا برای مشارکت در وام ۹۰ میلیارد یورویی این اتحادیه به اوکراین است؛ اقدامی که بخشی از تلاش اتاوا برای تقویت روابط با اروپا و کاهش وابستگی به آمریکا عنوان شده است.
کانادا و اتحادیه اروپا قصد دارند پیش از نشست مشترک خود در اواخر اکتبر در مونترال، میزان سهم کانادا از این وام را مشخص کنند. به نوشته فایننشال تایمز، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا با تقویت روابط با اروپا به دنبال کاهش وابستگی به آمریکا و نزدیکتر شدن به کشورهای اروپایی است. انگلیس تاکنون تنها کشور غیرعضو اتحادیه اروپا است که در این وام مشارکت دارد.
اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه را مسدود کردهاند که نزدیک به ۱۸۰ میلیارد یورو از آن در یوروکلیر بلژیک نگهداری میشود. اتحادیه اروپا در نهایت به جای مصادره این داراییها، تصمیم گرفت ۹۰ میلیارد یورو در قالب وام برای حمایت از اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اختصاص دهد.