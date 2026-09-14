مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از حفاری ۱۹ حلقه چاه و اجرای ۴۲ مورد بهسازی چاه و قنات با هدف جبران بخشی از کمبود آب شرب استان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جلال علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در استان اظهار داشت: کاهش بارندگی و نزولات جوی در سال‌های اخیر، موجب کاهش شدید آبدهی منابع تأمین آب و افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی شده و تأمین پایدار آب شرب شهر‌ها و روستا‌های استان را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: با هدف جبران کمبود آب شرب و حفظ ظرفیت تأمین آب مورد نیاز بخش شرب و بهداشت، شرکت آب و فاضلاب استان یزد مجموعه‌ای از اقدامات را در بخش منابع آبی در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده است.

علمدار ادامه داد: در همین راستا، از ابتدای امسال تاکنون ۱۹ حلقه چاه حفاری و ۴۲ مورد بهسازی چاه و قنات مجموعا با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای سال تاکنون، هفت حلقه چاه مشکل دار ویدئومتری شده است تا ضمن شناسایی ظرفیت واقعی منابع، امکان بهره‌برداری مؤثرتر از چاه‌ها و افزایش ظرفیت تأمین آب فراهم شود.

وی در پایان تصریح کرد: تمامی این اقدامات در راستای جبران بخشی از کسری، حفظ ظرفیت منابع تأمین آب و بهبود در خدمت‌رسانی پایدار به شهروندان و روستاییان استان انجام شده است.

علمدار در پایان تأکید کرد: با توجه به استمرار شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آبی، اجرای طرح‌های تأمین، بهسازی و احیای منابع موجود در کنار مدیریت مصرف، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه آب شرب استان دارد.