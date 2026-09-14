سفیر ژاپن در ایران با اشاره به حضور ایران در زمره چهار قدرت برتر ورزشی قاره، از توسعه تکنولوژی و پیشرفت‌های ورزشی این کشور در دیدار با مقامات پارالمپیکی ایران استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران، در نشست مشترک با  غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک کشورمان در خصوص حضور کاروان پارالمپیکی جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ به گفت‌و‌گو پرداخت.


در این نشست که با حضور دکتر حمید علی صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک و سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا برگزار شد، دکتر غفور کارگری ضمن اشاره به اشتراکات فرهنگی میان دو کشور ایران و ژاپن، پیام دوستی و محبت مردم ایران را به کشور ژاپن، میزبان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، ابلاغ و بر دوستی میان دولت‌ها و ملت‌های هر دو کشور تاکید کرد.


در ادامه تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران نیز برای ورزشکاران پارالمپیکی کشورمان در این رویداد آرزوی موفقیت کرد و آمادگی خود را برای همکاری و تسهیل حضور نمایندگان ایران در بازی‌های پاراآسیایی اعلام نمود.


تاماکی اظهار داشت که ایران در زمره چهار کشور برتر آسیایی در حوزه ورزش است و طی سال‌های اخیر توسعه خوبی در تکنولوژی و ورزش داشته است.


در پایان این دیدار سفیر ژاپن با حضور در موزه ملی پارالمپیک از یادبود‌های گردآوری شده طی ادوار مختلف بازی‌های پارالمپیک و پاراآسیایی بازدید کرد و با مفاخر ورزشی کشورمان در این حوزه بیشتر آشنا شد.

برچسب ها: ژاپن ، وزارت ورزش ، والیبال
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