سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از پایش میدانی کارگروه ویژه تنظیم بازار شهرستان در بندر امیرآباد برای بررسی روند ترخیص و انتقال محموله سویای سوخته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: در راستای نظارت و هماهنگی دستگاههای اجرایی، کارگروه ویژه تنظیم بازار شهرستان بهشهر با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و دادستانی شهرستان، روند ترخیص محموله سویای سوخته متعلق به شرکت آرین پروتئین فارس در بندر امیرآباد را مورد بررسی قرار داد.
او افزود: این پایش با هدف بررسی وضعیت محموله، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و فراهمسازی مقدمات انتقال آن به کارخانه کمپوست استان کرمانشاه انجام شد.
حسینی ادامه داد: تعیین تکلیف و انتقال محموله مذکور با رعایت ضوابط و الزامات قانونی و زیستمحیطی و با هماهنگی دستگاههای ذیربط دنبال میشود تا فرآیند مربوطه در چارچوب مقررات انجام گیرد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: نظارت میدانی و همکاری بین دستگاههای اجرایی شهرستان در حوزه تنظیم بازار با جدیت ادامه دارد و موارد مرتبط با نهادهها و محمولههای کشاورزی با هدف صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از انحراف در مصرف نهادهها و مدیریت صحیح منابع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.