شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری جشنواره انگور در روستای درسجین از توابع شهرستان ابهر استان زنجان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین جشنواره انگور شهرستان ابهر با حضور مسئولان، باغداران، تولیدکنندگان و اقشار مختلف مردم، در روستای زیبای درسجین برگزار شد. این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی، محصولات باغی و توانمندیهای فرهنگی و گردشگری منطقه بوده و جلوهای از تلاش و همت باغداران و مردم سختکوش شهرستان ابهر را به نمایش گذاشت.
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منبع: شهروندخبرنگار - زنجان
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