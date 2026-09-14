شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری جشنواره انگور در روستای درسجین از توابع شهرستان ابهر استان زنجان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین جشنواره انگور شهرستان ابهر با حضور مسئولان، باغداران، تولیدکنندگان و اقشار مختلف مردم، در روستای زیبای درسجین برگزار شد. این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، محصولات باغی و توانمندی‌های فرهنگی و گردشگری منطقه بوده و جلوه‌ای از تلاش و همت باغداران و مردم سخت‌کوش شهرستان ابهر را به نمایش گذاشت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - زنجان

برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین

برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین

برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین

برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین

برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین

برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین

برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین

برگزاری چهارمین جشنواره انگور ابهر در روستای تاریخی و زیبای درسجین

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برچسب ها: برگزاری جشنواره ، جشنواره انگور ، سوژه خبری
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