باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» ادعا کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از تعدادی از کشورهای منطقه برای مقابله با نیروهای مسلح یمن درخواست کمک کرده است و خاطرنشان کرد که ریاض از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام» درخواست غیرمستقیمی را به رژیم تروریستی اسرائیل ارائه کرده است.
این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه گزارش داد که درخواست عربستان شامل دریافت اطلاعات و سایر کمکها با هدف جلوگیری از کنترل تنگه باب المندب توسط یمنیها بوده است.
در همین زمینه، این روزنامه گزارش داد که ریاض از واشنگتن خواسته تا به آن در مقابله با نیروهای مسلح یمن و توقف پیشروی آنها در منطقه باب المندب کمک کند، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به درخواست مداخله نظامی مستقیم پاسخی نداده است، که به گفته این روزنامه، عربستان را بر آن داشته تا به دنبال گزینههای دیگری در منطقه باشد.
به نوشته این روزنامه، ریاض در زمانی که با نگرانیهایی در رابطه با مسیرهای صادرات نفت، تنش در تنگه هرمز و تهدیدهای دریانوردی در باب المندب مواجه است، مستقیما برای کمک به کشورهای خلیج فارس و مصر روی آورده است.
بنابر گزارش، این درخواست در بحبوحه آنچه که آن را «معضل» پیش روی عربستان سعودی توصیف کرده، مطرح شده است؛ سه مسیر کلیدی برای صادرات نفت این کشور به طور همزمان در معرض تهدید قرار دارند: تنگه هرمز در شرق، باب المندب در جنوب و مسیر زمینی به دریای سرخ.
اسرائیل هیوم تحرکات کشورهای خلیج فارس به سمت ایران را بخشی از جستجوی راهحلهایی برای فشارهای موجود دانست و «نه به عنوان یک رویکرد سیاسی برای ایجاد روابط حسنه با ایران».
اسرائیل هیوم معتقد است که تماسها در عمان همچنین پیامی برای واشنگتن دارد، با توجه به اینکه کشورهای خلیج فارس، حتی اگر به سمت ایران حرکت نکنند، ممکن است در صورت عدم ارائه راه حلی از سوی آمریکا برای خروج از بحران، به تفاهمات جزئی با تهران متوسل شوند.
در همین زمینه، وبسایت اسرائیلی «آی ۲۴ نیوز» اعلام کرد که عربستان سعودی با توجه به افزایش فشارها و تهدیدهایی که مسیرهای کلیدی صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، به دنبال حمایت منطقهای برای مقابله با یمنیهاست.
همین وبسایت به افزایش فشار بر عربستان سعودی با توجه به موضع آمریکا اشاره کرد و نوشت که طبق گزارشها، ریاض از واشنگتن برای مقابله با نیروهای مسلح یمن و متوقف کردن پیشروی آنها در منطقه باب المندب درخواست کمک کرده است، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، «به درخواست مداخله نظامی مستقیم پاسخی نداده است».
به همین ترتیب، تحلیلگر امور نظامی روزنامه «اسرائیل هیوم» معتقد است که تحولات اخیر در یمن پیامدهای منفی برای رژیم تروریستی اسرائیل دارد، زیرا کنترل نیروهای مسلح یمن بر تنگه باب المندب «به تجارت دریایی جهانی آسیب میرساند و جایگاه منطقهای ایران را تقویت میکند»، آن هم در زمانی که آمریکا از ورود به یک رویارویی جدید اجتناب میکند.
این تحلیلگر در مورد موضع رژیم تروریستی اسرائیل خاطرنشان کرد که این رژیم تروریستی در این مرحله در تحولات یمن دخالت نمیکند، با وجود آنچه که او آسیب مستقیم به تجارت دریایی آن و همچنین پیامدهای منطقهای «قدرت روزافزون صنعا» خواند.
او خاطرنشان کرد که رژیم تروریستی اسرائیل سال گذشته تعدادی از رهبران سیاسی و نظامی دولت یمن را به شهادت رساند، اما معتقد است که این رژیم موازنه قدرت داخلی در یمن یا قدرت واقعی آنها را به درستی ارزیابی نکرده است.
این کارشناس در پایان مدعی شد که رژیم تروریستی اسرائیل باید برای احتمال رویارویی مجدد با نیروهای مسلح یمن آماده شود، «چه خودش آن را آغاز کند و چه در نتیجه اقدامات صنعا به آن کشیده شود».
منبع: المیادین