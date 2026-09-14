معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران در بیست‌وپنجمین نشست وزرای کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای مسئول امور اقتصادی و تجاری خارجی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدصادق قنادزاده با اشاره به برگزاری این نشست در روز ۲۶ شهریورماه در دوشنبه تاجیکستان، گفت: این اجلاس فرصتی مهم برای پیگیری رویکرد‌های عملیاتی در مسیر توسعه تجارت میان کشور‌های عضو و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی است.

وی افزود: توسعه تجارت متقابل، رفع موانع تجاری، تسهیل و بهبود رویه‌های گمرکی و تجاری و تقویت اتصال کریدور‌های حمل‌ونقل و شبکه‌های لجستیکی، از مهم‌ترین محور‌های این نشست خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های گسترده ترانزیتی و موقعیت راهبردی خود، این موضوعات را با جدیت دنبال خواهد کرد.

قنادزاده، تقویت همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری، افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و تولید و توسعه همکاری‌های اقتصادی را از دیگر محور‌های مهم اجلاس عنوان کرد و گفت: تحول اقتصاد جهانی، ضرورت شکل‌دهی به زنجیره‌های تأمین پایدار و ایجاد پیوند‌های جدید تولیدی و تجاری میان کشور‌های عضو را بیش از پیش افزایش داده است.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: حضور هیأت ایرانی به ریاست محمدصادق مفتح، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران، پیگیری رفع موانع توسعه تجارت، گسترش همکاری‌های صنعتی و لجستیکی و تقویت جایگاه ایران در شبکه تجارت منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون سازمان همکاری شانگهای در معادلات اقتصادی منطقه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب عضویت در این سازمان، توسعه مناسبات اقتصادی با کشور‌های عضو را با رویکردی نتیجه‌محور دنبال می‌کند و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت، ترانزیت، انرژی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های صنعتی برای افزایش حجم و تنوع مبادلات تأکید دارد.

بیست‌وپنجمین نشست وزرای کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای مسئول امور اقتصادی و تجاری خارجی، ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ایران ، شانگهای
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