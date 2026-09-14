الحاق ۱۱۰ هکتار از اراضی روستای مهدیه به محدوده شهر مرودشت، علی‌رغم مخالفت‌های قاطع شورای راهبردی پایگاه‌های جهانی، زنگ خطر را برای حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به صدا درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبری پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد، در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه ۲ تخت‌جمشید (روستای مهدیه) به محدوده شهری مرودشت نهایی شد.

محدوده‌ای در حدود ۱۱۰ هکتار در روستای مهدیه، با وجود مسکونی بودن نه با سازوکار شهرداری مرتبط بود و نه از نظارت دهیاری و قوانین حاکم بر آن بهره می‌برد و الحاق این محدوده به شهرداری مرودشت با استدلال یا بهانه ساماندهی، کلید خورد.

این تصور که آشفتگی محور ورودی تخت‌جمشید نیاز به یک سازوکار ساماندهی شهری دارد، سبب شد تا از سال ۱۴۰۳ طرح الحاق آن به طرح جامع شهر مرودشت مطرح شود.

این طرح، پس از نشست‌های کارشناسی، مورد مخالفت قاطع وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبردی پایگاه‌های میراث جهانی پارسه - پاسارگاد قرار گرفت و هرگونه گسترش شهر مرودشت در حریم درجه ۲ تخت‌جمشید مورد اعتراض قرار گرفت.

به گفته سرپرست پایگاه جهانی تخت‌جمشید، آنچه که در شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی پارسه - پاسارگاد مورد تایید قرار گرفت، تاکید بر لزوم ساماندهی روستا و محور مهدیه بر اساس طرح هادی روستایی و با محوریت توسعه گردشگری بود.

طرح الحاق این محدوده از روستای مهدیه به شهر مرودشت، پس از همه این مخالفت‌ها و پس از ۲ سال رفت و برگشت تصویب نهایی شده تا ۱۱۰ هکتار در حریم درجه ۲ میراث جهانی تخت‌جمشید حداقل فعلا روی کاغذ به محدوده شهری مرودشت بپیوندد.

سرپرست پایگاه جهانی تخت‌جمشید اظهار کرد: متاسفانه با وجود همه تلاش‌های انجام‌شده، این محدوده به مرودشت الحاق شد و تلاش عملی نیز برای پیشگیری از آن انجام نشد.

محمدجواد جعفری بیان کرد: این الحاق در بلندمدت آثار و تبعات منفی بسیاری برای میراث جهانی تخت‌جمشید خواهد داشت.

او ادعا کرد: با وجود بررسی‌های کارشناسی و مخالفت‌ها، اما با فشار برخی سودجویان این طرح به پیش رفت و در سایه سکوت مسئولان به نتیجه رسید.

جعفری گفت: فعلا این الحاق روی کاغذ نهایی شده است، اما امکان لغو آن وجود دارد و مدیریت ارشد فارس می‌تواند در مکاتبه با شورای عالی معماری و شهرسازی درخواست بررسی مجدد و لغو آن را داشته باشد.

سرپرست پایگاه جهانی تخت‌جمشید ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی می‌تواند این مصوبه را در همین مرحله نیز لغو کند.

او با اشاره به سکوت و انفعال در خصوص این موضوع مهم، گفت: تشریح و حتی رسانه‌ای کردن این مساله نیز فایده‌ای نداشته و استعفای اعتراضی خود را اعلام کرده‌ام که همچنان باز است.

جعفری بیان کرد: راه‌حل مناسب، این است که محور مهدیه با یک طرح ویژه هادی روستایی با محوریت گردشگری ساماندهی شود.

او عنوان کرد: این محور خط حائل حریم درجه ۲ و درجه یک تخت‌جمشید است.

سه محدوده حریم درجه یک، حریم درجه ۲ و حریم درجه سه میراث باستانی تخت‌جمشید، محدوده‌های بلافصل حفاظتی این میراث و ۲۱۵ اثر تاریخی ارزشمند دیگر در دشت مرودشت است.

محدوده حریم درجه یک میراث جهانی تخت‌جمشید با وسعتی حدود ۶ هزار هکتار، محدوده اصلی شهر تاریخی پارسه و شهر تاریخی استخر و بقایای مرتبط با این ۲ شهر بزرگ را شامل می‌شود و ضوابط این محدوده، مبتنی بر حفظ وضع موجود به منظور جلوگیری از تخریب عرصه و اعیان آثار تاریخی است.

حریم درجه ۲ تخت‌جمشید با وسعت حدود ۱۷ هزار هکتار، علاوه بر اینکه محدوده این دو شهر تاریخی را زیر چتر حفاظت منظری خود قرار داده، خود شامل ۱۱۰ اثر تاریخی مهم دیگر دشت مرودشت است.

حریم درجه سه نیز کوهستان‌های این مناطق را در بر می‌گیرد و ضوابط این محدوده، تنها پیشگیرانه است و بر جلوگیری از تهدیدات صنایع آلاینده بزرگ متمرکز شده است.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: تخت جمشید ، الحاق ، ساخت و ساز ، مرودشت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
یکم پیش موج انفجار شنید شد دختروم وحشت 😱 😱 😱 😱 😱 😱 ورمون داشت دختروم رفتیم بیرون از در همسایه ها سوال کنیم کسی رو ندیدم دختروم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
لعنت بر منفعت طلبان بی وطن
۰
۱
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