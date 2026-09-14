آغاز فاز اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی؛ثبت اطلاعات برای پرداخت حقوق الزامی شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز فرآیند اجرایی ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول که حقوق و مزایای کارکنان آن‌ها از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری پرداخت می‌شود، مکلفند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت کنند.

 وی افزود: این اقدام، گام عملیاتی در مسیر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و استقرار نظام شفاف پرداخت است و مبنای هرگونه پرداخت حقوق و مزایا، ثبت و تأیید اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

ثبت اطلاعات؛ صرفاً بر اساس عناوین مصوب

 رفیع‌زاده تأکید کرد: ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی باید صرفاً بر اساس عناوین فعالیت‌های مشخص‌شده و مورد تأیید انجام شود و پس از تکمیل، به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی وی برسد.

مهلت و بستر ثبت اطلاعات

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این فرآیند گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ یکم لغایت نهم مهرماه نسبت به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری به نشانی ssocore.edolat.ir اقدام کنند. 

 معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره نحوه دریافت دسترسی افزود: دستگاه‌های مشمول باید در بازه زمانی ۲۵ لغایت ۳۱ شهریورماه نسبت به اخذ نام کاربری و رمز عبور از طریق معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کنند. 

 مسئولیت مستقیم مدیران در صحت اطلاعات

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: مسئولیت ثبت به‌موقع اطلاعات، صحت داده‌های واردشده و پیامدهای ناشی از عدم صحت اطلاعات، از جمله عدم امکان پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی است. 

شمول اجرای مصوبه در دستگاه‌ها

وی خاطرنشان کرد: مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز این فرآیند را رأساً و با محوریت ستاد یا شرکت مادر تخصصی انجام خواهند داد و نحوه و زمان ثبت اطلاعات در سایر دستگاه‌ها از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، متعاقباً اعلام خواهد شد. 

گامی در مسیر شفافیت و عدالت در پرداخت‌ها

 رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: اجرای این فرآیند، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی، ساماندهی و عدالت در نظام پرداخت نیروهای شرکتی است و با تکمیل این مرحله، بستر لازم برای اجرای کامل مصوبه و بهبود وضعیت این نیروها فراهم خواهد شد.

آغاز فاز اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی؛ثبت اطلاعات برای پرداخت حقوق الزامی شد

منبع: سازمان اداری و استخدامی

برچسب ها: نیروهای شرکتی ، ثبت قرارداد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
کاش میشد خودکارگر اطلاعاتش و بارگزاری میکرد دولت هم از روی سابقه بیمه میتونست درست بودن یا نبودن اطلاعات و ببینه اینجوری صدرصد دوباره کارگر بدبخت به هیچ جایی نمیرسه چون پارتی بازی و فامیل بازی صدرصد میکنن الان خودمن ۲۲ سال سابقه کار فقط توی حوادث برق کرج دارم فکر میکنم ۳ سال هم قبل از اداره برق سابقه دارم الان مدیری که بخواد اطلاعات شغلی منو ثبت کنه میتونه بزنه مثلا کارگر ساده درحالی که ما نیروی فنی و عملیاتی هستیم کارگر ساده نیستیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
پس نیروهای حجمی خدا زده چی میشن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
در این کشور استخدام فقط وفقط فامیلی وبا پارتی هست .
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
پس شرکتهای خصوصی چه میشود
کافرما دلش بخواهد میگوید از فردا نیا.
قراردها هم اکثر یکماهه بسته میشود که حتی یک نسخه هم به کارمند تحویل نمیدهند
۰
۳
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