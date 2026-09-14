آغاز فاز اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی؛ثبت اطلاعات برای پرداخت حقوق الزامی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول که حقوق و مزایای کارکنان آن‌ها از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری پرداخت می‌شود، مکلفند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت کنند.

وی افزود: این اقدام، گام عملیاتی در مسیر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و استقرار نظام شفاف پرداخت است و مبنای هرگونه پرداخت حقوق و مزایا، ثبت و تأیید اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

ثبت اطلاعات؛ صرفاً بر اساس عناوین مصوب

رفیع‌زاده تأکید کرد: ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی باید صرفاً بر اساس عناوین فعالیت‌های مشخص‌شده و مورد تأیید انجام شود و پس از تکمیل، به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی وی برسد.

مهلت و بستر ثبت اطلاعات

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این فرآیند گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ یکم لغایت نهم مهرماه نسبت به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری به نشانی ssocore.edolat.ir اقدام کنند.

معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره نحوه دریافت دسترسی افزود: دستگاه‌های مشمول باید در بازه زمانی ۲۵ لغایت ۳۱ شهریورماه نسبت به اخذ نام کاربری و رمز عبور از طریق معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.

مسئولیت مستقیم مدیران در صحت اطلاعات

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: مسئولیت ثبت به‌موقع اطلاعات، صحت داده‌های واردشده و پیامدهای ناشی از عدم صحت اطلاعات، از جمله عدم امکان پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی است.

شمول اجرای مصوبه در دستگاه‌ها

وی خاطرنشان کرد: مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز این فرآیند را رأساً و با محوریت ستاد یا شرکت مادر تخصصی انجام خواهند داد و نحوه و زمان ثبت اطلاعات در سایر دستگاه‌ها از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

گامی در مسیر شفافیت و عدالت در پرداخت‌ها

رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: اجرای این فرآیند، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی، ساماندهی و عدالت در نظام پرداخت نیروهای شرکتی است و با تکمیل این مرحله، بستر لازم برای اجرای کامل مصوبه و بهبود وضعیت این نیروها فراهم خواهد شد.

منبع: سازمان اداری و استخدامی