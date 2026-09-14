باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قربانی با حضور در برنامه رادیویی «رهیافت» اظهار کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، زمین و سایر هزینه‌ ها به طور طبیعی بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد، اما میزان افزایش قیمت در برخی موارد با واقعیت‌ های بازار همخوانی ندارد.

وی به مخاطبان رادیو البرز افزود: بررسی‌های انجام شده با برخی کارشناسان و فعالان بازار نشان می‌دهد در مواردی قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی ملک در آگهی‌ ها درج می‌شود و همین موضوع به تدریج بر ذهنیت خریداران و مستأجران اثر می‌گذارد.

کارشناس حلقه میانی مطالبه‌گری استان البرز گفت: برخی سکوهای انتشار آگهی به دلیل امکان درج گسترده و آزادانه قیمت‌ ها، می‌توانند در شکل‌ گیری انتظارات قیمتی در بازار نقش داشته باشند.

قربانی با حضور در برنامه زنده رهیافت ادامه داد: گاهی یک فرد با استفاده از تعداد زیادی شماره و آگهی، قیمت‌ های غیرواقعی برای یک ملک یا منطقه منتشر می‌کند و این مسئله می‌تواند موجب افزایش قیمت‌های پیشنهادی در بازار شود.

وی همچنین بر ضرورت برخورد با فعالیت دفاتر املاک فاقد پروانه کسب تأکید کرد و گفت: فعالیت واحدهای غیرمجاز علاوه بر آسیب به مردم، اعتبار دفاتر املاک قانونی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قربانی در این برنامه رادیویی افزود: برای کنترل بهتر بازار، باید فعالیت واحدهای فاقد مجوز محدود شود و در کنار آن، نظارت دقیق‌تری بر سکوهایی که آگهی‌های ملکی در آنها منتشر می‌شود صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات سامانه‌های جدید ثبت قراردادها گفت: بخشی از مراجعه‌کنندگان نسبت به ثبت دیجیتال قراردادها و نحوه استفاده از این سامانه‌ها گلایه دارند و معتقدند افراد فاقد دانش حقوقی کافی نباید مسئول ثبت قراردادهای مهم ملکی باشند.

کارشناس حلقه میانی مطالبه‌گری استان البرز پیشنهاد کرد: اتحادیه و دستگاه‌های مسئول، طرح مشترکی برای نظارت بهتر بر بازار و ساماندهی فعالیت سکوها و واحدهای صنفی تهیه کنند تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم مشاوران املاک قانونی متضرر نشوند.