باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگران هشدار دادهاند که فعالیت کاربران در شبکههای اجتماعی میتواند اطلاعات حساستری از آنچه تصور میشود آشکار کند. یک بررسی تازه از پژوهشهای حوزه حریم خصوصی نشان میدهد پلتفرمها و اشخاص ثالث میتوانند با تحلیل رفتارهای ظاهراً معمولی کاربران، اطلاعاتی درباره دیدگاه سیاسی، گرایش مذهبی و عادتهای خرید آنها به دست آورند؛ حتی اگر کاربر هیچکدام از این اطلاعات را مستقیماً منتشر نکرده باشد.
این یافتهها که در مجله بینالمللی «Management Concepts and Philosophy» منتشر شده است، به شکاف روبهگسترش میان حجم اطلاعات شخصی تولیدشده در فضای آنلاین و سازوکارهای قانونی و اخلاقی محافظت از این دادهها اشاره دارد. پژوهشگران در این بررسی، موارد نقض حریم خصوصی، چارچوبهای قانونی و مسئولیت شرکتهای شبکههای اجتماعی و کاربران را بررسی کردهاند.
ردپای دیجیتال فراتر از پستهای منتشرشده است
مسئله اصلی از نگاه پژوهشگران الزاماً اطلاعاتی نیست که کاربران آگاهانه منتشر میکنند؛ بلکه اطلاعاتی است که میتوان پس از جمعآوری، دستهبندی و تحلیل فعالیتهای آنلاین از رفتار آنها استنباط کرد.
هر تعامل در شبکههای اجتماعی میتواند بخشی از یک «ردپای دیجیتال» بزرگتر باشد. موقعیت مکانی، فعالیتهای آنلاین، ارتباط با دیگر کاربران و نوع محتوایی که فرد با آن تعامل دارد، در کنار یکدیگر میتوانند تصویری گسترده از او ایجاد کنند. این دادهها ممکن است توسط خود پلتفرمها یا در برخی شرایط توسط اشخاص ثالث مورد جستوجو و تحلیل قرار گیرند.
برای نمونه، کاربر ممکن است هیچگاه بهطور مستقیم درباره گرایش سیاسی یا باور مذهبی خود صحبت نکند، اما مجموعهای از رفتارهای عادی او میتواند سرنخهایی در اختیار تحلیلگران قرار دهد. حتی الگوی خرید یا نوع محصولاتی که فرد به آنها علاقه نشان میدهد نیز میتواند بخشی از این تصویر باشد.
به این ترتیب، یک پسندیدن، تعامل با یک حساب، مشاهده یک محتوا یا ثبت یک موقعیت مکانی بهتنهایی شاید اطلاعات مهمی به نظر نرسد، اما هنگامی که در کنار صدها داده دیگر قرار میگیرد، میتواند معنای متفاوتی پیدا کند.
حریم خصوصی فقط پنهان کردن اطلاعات نیست
پژوهشگران معتقدند چنین شرایطی نشان میدهد مفهوم حریم خصوصی نباید فقط به مخفی نگه داشتن اطلاعات محدود شود. از نگاه آنها، حریم خصوصی تا حد زیادی به کنترل افراد بر این موضوع مربوط است که چه کسی میتواند اطلاعات مربوط به آنها را مشاهده، تفسیر و تحلیل کند.
این مسئله با مفاهیمی مانند استقلال فردی، آزادیهای مدنی و حتی مشارکت دموکراتیک ارتباط پیدا میکند. در واقع، نگرانی اصلی این است که افراد ممکن است درباره اطلاعاتی که از رفتارشان استخراج میشود، کنترل چندانی نداشته باشند.
گسترش شبکههای اجتماعی باعث شده حریم خصوصی بیش از گذشته تحت تأثیر الگوریتمها، پلتفرمها و فناوریهای تحلیل داده قرار گیرد. در چنین محیطی، تصمیمگیری درباره اینکه چه اطلاعاتی از یک فرد قابل استخراج است، دیگر فقط به انتخاب خود او برای انتشار یا عدم انتشار یک پست وابسته نیست.
پژوهشگران خواستار شفافیت بیشتر پلتفرمها هستند
این بررسی بر ضرورت پاسخگویی و شفافیت بیشتر شرکتهای شبکههای اجتماعی تأکید دارد. پژوهشگران همچنین افزایش سواد دیجیتال کاربران را ضروری میدانند تا افراد بهتر بتوانند خطرات مربوط به انتشار اطلاعات و ردپای آنلاین خود را بشناسند و مدیریت کنند.
این دیدگاه همچنین استدلال قدیمی «اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید، دلیلی برای نگرانی وجود ندارد» را زیر سؤال میبرد. از نگاه پژوهشگران، حریم خصوصی ابزاری برای پنهان کردن رفتار نادرست نیست، بلکه حقی برای تعیین حدود دسترسی دیگران به جنبههای شخصی زندگی افراد است.
در نهایت، پیام اصلی برای کاربران ساده است: پروفایل شبکه اجتماعی شما ممکن است بسیار بیشتر از آنچه خودتان منتشر کردهاید درباره شما اطلاعات داشته باشد. پسندیدنها، تعاملات، موقعیتهای مکانی و سایر رفتارهای ظاهراً بیاهمیت، زمانی که در کنار یکدیگر تحلیل شوند، میتوانند تصویری دقیقتر از علایق و ویژگیهای شخصی شما ایجاد کنند. پژوهشگران معتقدند قوانین و سیاستهای حریم خصوصی نیز باید همگام با روشهای روزافزون تحلیل رفتار آنلاین، بهروزرسانی شوند.
منبع: فارس