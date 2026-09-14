آسمان مازندران امروز همراه با بارش‌های پراکنده باران خواهد بود اما از فردا هوای استان صاف و نیمه ابری با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حمیدی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی استان امروز دوشنبه بارش‌های پراکنده باران و وزش باد را خواهیم داشت.

اوبا اشاره به اینکه آسمان استان از فردا سه شنبه تا پنج شنبه صاف و نیمه ابری با افزایش دما همراه خواهد بود افزود:، اما از عصر پنج شنبه تا شنبه کاهش دما و بارش‌های پراکنده دراستان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: دیروز قراخیل قائمشهر و گلوگاه با ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

او افزود: دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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