باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی استان امروز دوشنبه بارشهای پراکنده باران و وزش باد را خواهیم داشت.
اوبا اشاره به اینکه آسمان استان از فردا سه شنبه تا پنج شنبه صاف و نیمه ابری با افزایش دما همراه خواهد بود افزود:، اما از عصر پنج شنبه تا شنبه کاهش دما و بارشهای پراکنده دراستان پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: دیروز قراخیل قائمشهر و گلوگاه با ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
او افزود: دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران