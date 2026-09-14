باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قمی در برنامه «رهیافت» با اشاره به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اظهار کرد: افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها رقم قابل توجهی است و با توجه به توان پرداخت بسیاری از مستأجران، باید سازوکارهای اجرایی مؤثرتری برای آن در نظر گرفته شود.

وی به مجری رادیو البرز افزود: مشکل اصلی در بسیاری از موارد، پذیرش این میزان افزایش از سوی مالکان است و سامانه به تنهایی نمی‌تواند مالک را به رعایت قانون وادار کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز با بیان اینکه قراردادهای اجاره از سال‌ های اخیر امکان ثبت به صورت خودکاربری را پیدا کرده‌اند، گفت: در این شرایط نقش مشاور املاک در ثبت و کنترل قراردادهای اجاره کاهش پیدا کرده و بسیاری از قراردادها بدون مراجعه به دفتر املاک در سامانه ثبت می‌شوند.

قمی در برنامه رادیویی رهیافت ادامه داد: اگر قرار است قانون سقف افزایش اجاره‌بها به شکل مطلوب اجرا شود، باید در کنار نظارت، مشوق‌ های مناسب‌تری برای مالکان و حمایت‌ های مؤثرتری برای مستأجران در نظر گرفته شود.

وی همچنین از اجرای بازرسی‌های دوره‌ای و محله‌محور از دفاتر املاک خبر داد و گفت: اتحادیه در کنار شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب، با دفاتر دارای پروانه که مرتکب تخلف می‌شوند نیز برخورد می‌کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز تأکید کرد: تمدید بسیاری از قراردادهای اجاره توسط مشاوران املاک به صورت رایگان انجام می‌شود و نمی‌توان افزایش اجاره‌بها را صرفاً به فعالیت مشاوران املاک نسبت داد.

قمی به مجری رادیو البرز گفت: پوسترهای مربوط به سقف افزایش اجاره‌بها در دفاتر املاک نصب شده و این موضوع به اطلاع مالکان و مستأجران می‌رسد، اما در نهایت ممکن است مالک و مستأجر خارج از این چارچوب با یکدیگر توافق کنند و قرارداد را نیز به صورت خودکاربری ثبت کنند.

وی در این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار اجاره‌ بها باید با مشارکت دستگاه‌ های مسئول، اتحادیه، مالکان و مستأجران انجام شود تا امکان اجرای دقیق‌تر قوانین فراهم شود.