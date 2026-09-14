باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - افشین میر در گفتوگو با مجری بخش خبری ۲۰ سیمای البرز در خصوص مطالبات مردم خرمدشت در خصوص وضعیت نامطلوب آب گفت: پس از طرح موضوع در برنامه «نگاه مردم»، بررسیهای لازم با هماهنگی حوزه علوم پزشکی انجام شد و نمونهبرداری از آب و آزمایشهای مربوطه صورت گرفت.
وی به مجری سیمای البرز افزود: نتایج آزمایش های انجامشده نشان میدهد آب منطقه از نظر سلامت و کیفیت مورد تأیید است و در بررسی های انجامشده، نگرانی در خصوص آلودگی آب وجود ندارد.
معاون بهرهبرداری آبفای البرز با تأکید بر اینکه پایش کیفیت آب به صورت مستمر و روزانه انجام میشود، اظهار کرد: همکاران آبفا با هماهنگی مجموعه علوم پزشکی، کنترل و بررسی کیفیت آب را به طور مداوم انجام میدهند.
میر درباره گلآلود بودن آب نیز گفت: شست و شوی دورهای شبکههای آبرسانی به صورت برنامهریزیشده در دستور کار قرار دارد و در مناطقی که گزارش مردمی دریافت شود، بررسی موردی و در صورت نیاز شست و شوی شبکه انجام خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در کیفیت آب، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ اطلاع دهند تا کارشناسان آبفا موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.