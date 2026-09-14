باشگاه خبرنگاران جوان _ شهاب محمدی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور متخلفان شکار و صید در برخی زیستگاه‌های شهرستان سنندج، یگان حفاظت محیط زیست با هدف پیشگیری از تخلفات و مقابله با شکار و صید غیرمجاز، گشت‌های شبانه خود را در مناطق مستعد تشدید کرد.

وی افزود: حضور مؤثر و مستمر محیطبانان در زیستگاه‌های مهم و مناطق مورد توجه شکارچیان غیرمجاز، موجب شناسایی و متواری شدن چندین دسته از متخلفان شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سنندج با تأکید بر اهمیت گشت‌های شبانه در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی ادامه داد: حضور مستمر و هدفمند محیطبانان نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از وقوع تخلفات در حوزه شکار و صید دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: افزایش گشت و کنترل و حضور میدانی محیطبانان در زیستگاه‌های شهرستان، از برنامه‌های اصلی اداره حفاظت محیط زیست سنندج برای صیانت از حیات وحش و جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.

منبع:محیط زیست استان