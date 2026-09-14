شرکت آمریکایی Anthropic در گزارشی بخشی از پروژه نفوذ منافقین با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را افشا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان منافقین طی سال‌های گذشته تلاش کرده است در کنار فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی، با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، روایت مورد نظر خود را از تحولات ایران بازتولید و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

اکنون، اما گزارش تازه یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی، از ورود این سازمان به مرحله‌ای جدید از عملیات نفوذ خبر می‌دهد؛ مرحله‌ای که در آن، هوش مصنوعی نه صرفاً یک ابزار تولید محتوا، بلکه بخشی از سازوکار جعل هویت، جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت شبکه‌های مجازی شده است.

شرکت آمریکایی Anthropic در گزارشی با عنوان «شناسایی و مقابله با سوءاستفاده از هوش مصنوعی: سپتامبر ۲۰۲۶»، مجموعه‌ای از عملیات‌های سوءاستفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی را بررسی کرده است. این گزارش در کنار پرونده‌هایی در حوزه‌های سایبری، نظارتی، نظامی و کلاهبرداری، به یک عملیات نفوذ سیاسی نیز پرداخته که شرکت آنتروپیک آن را به سازمان تروریستی منافقین نسبت داده است.

در این گزارش آمده است که یکی از پرونده‌های مورد بررسی با شناسه داخلی GTG-۸۴۰۰۶، به عملیاتی مربوط می‌شود که آنتروپیک آن را مرتبط با منافقین دانسته است.

بر اساس روایت این شرکت، در این عملیات از هوش مصنوعی برای تقلید از سبک نوشتاری یک فعال سیاسی واقعی استفاده شده و حساب‌هایی با این شیوه، با مخاطبان آن فرد وارد تعامل شده‌اند؛ بدون آنکه مخاطبان از استفاده هوش مصنوعی در این فرآیند اطلاع داشته باشند.

اما ابعاد این عملیات به جعل سبک نوشتاری محدود نمانده است. آنتروپیک از اقداماتی نظیر جمع‌آوری و سازمان‌دهی اطلاعات درباره افراد داخل ایران، تولید ویدئو و سخنگو‌های مجازی، هماهنگ‌سازی فعالیت چندین حساب شبکه‌های اجتماعی و تلاش برای پنهان‌کردن ارتباط برخی محتوا‌ها با منافقین سخن گفته است.

این گزارش، فعالیت‌هایی را بررسی می‌کند که از دسامبر ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ شناسایی و مختل شده‌اند.

از حساب‌های جعلی تا هویت‌های مصنوعی

یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، استفاده از هوش مصنوعی برای جعل هویت یک فرد واقعی است. در چنین روشی، مسئله صرفاً تولید یک متن یا تصویر جعلی نیست؛ بلکه تلاش می‌شود هویت، ادبیات و رفتار یک فرد واقعی بازسازی شود تا مخاطب تصور کند با همان شخص حقیقی در ارتباط است.

این شیوه، مرز میان «تولید محتوای سیاسی» و «عملیات فریب» را جابه‌جا می‌کند. زیرا مخاطب نه تنها با یک محتوای ساختگی، بلکه با هویتی مواجه است که اصالت آن نیز به شکل مصنوعی بازسازی شده است.

از سوی دیگر، جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد و ایجاد پرونده‌های اطلاعاتی از داده‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند در این فرآیند نقش یک ابزار پردازش و سازمان‌دهی اطلاعات را ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که حجم بزرگی از داده‌های پراکنده درباره افراد، روابط و فعالیت‌های آنان را به اطلاعات قابل استفاده برای عملیات نفوذ تبدیل کند.

تولید سخنگو‌های مجازی و محتوای مصنوعی نیز روش دیگری است که در این پرونده مورد اشاره قرار گرفته است. ترکیب این فناوری با فعالیت هماهنگ چندین حساب می‌تواند یک تصویر غیرواقعی از میزان حمایت اجتماعی از یک دیدگاه سیاسی ایجاد کند؛ تصویری که در ظاهر حاصل فعالیت تعداد زیادی از کاربران است، اما در واقع ممکن است توسط یک شبکه سازمان‌یافته مدیریت شود.

گزارش می‌گوید عملیات مورد بررسی، علاوه بر اقدام علیه جمهوری اسلامی، برنامه ده‌ماده‌ای مریم رجوی را تبلیغ کرده است و به طرفدارسازی جعلی در فضای مجازی برای منافقین دست زده است.

سابقه‌ای که پیش‌تر نیز ثبت شده بود

البته استفاده سازمان تروریستی منافقین از شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت هماهنگ و ایجاد شبکه‌های غیرواقعی، موضوع جدیدی نیست.

شرکت فیس‌بوک در آوریل ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که مجموعه‌ای از حساب‌ها، صفحات و گروه‌های مرتبط با منافقین را به دلیل نقض سیاست‌های خود درباره «رفتار هماهنگ غیرواقعی» حذف کرده است.

بر اساس گزارش رسمی متا، در بخش مربوط به آلبانی، ۱۲۸ حساب، ۴۱ صفحه و ۲۱ گروه حذف شده بودند. متا این شبکه را به این سازمان تروریستی، مستقر در آلبانی، مرتبط دانسته بود.

تفاوت پرونده جدید، اما در ورود یک فناوری تازه به این معادله است؛ فناوری‌ای که می‌تواند تولید محتوا، تقلید سبک نوشتاری، ساخت هویت‌های مصنوعی، تحلیل داده‌ها و هماهنگی شبکه‌ای را با سرعت و مقیاسی بسیار بالاتر انجام دهد.

جالب اینجاست که این موارد در غرب جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی دارد، اما کماکان بازهم منافقین به تحرکات خود با حمایت آمریکا و رژیم صهیونی ادامه می‌دهند.

منبع: فارس