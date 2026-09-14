باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم

نرخ اشتغال هتل‌ها در هفته‌های اخیر در سراسر کشور افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از رشد گردشگری داخلی و افزایش اقامت مسافران در هتل های کشور خبر داد.

 

مطالب مرتبط
جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم
young journalists club

پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری فیروزکوه + فیلم

جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم
young journalists club

آغاز نوزدهمین رویداد ملی آش و غذاهای سنتی نیر + فیلم

جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم
young journalists club

جشنواره انگور در دهکده چی‌چست ارومیه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
واکسیناسیون دام‌ها در پی مشاهده تب برفکی در سمنان + فیلم
۲۳۵

واکسیناسیون دام‌ها در پی مشاهده تب برفکی در سمنان + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۵
۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد + فیلم
۲۳۰

۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۵
معنای اصلی مومن چیست و چقدر به آن نزدیک هستیم؟ + فیلم
۲۲۹

معنای اصلی مومن چیست و چقدر به آن نزدیک هستیم؟ + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۵
جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم
۱۱۰

جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ از توجیه حمله به شرکت‌های دارویی تا اشک برای کمبود دارو! + فیلم
۱۰۷

اینترنشنال؛ از توجیه حمله به شرکت‌های دارویی تا اشک برای کمبود دارو! + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha