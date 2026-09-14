جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0648 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0634\u062f \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0642\u0627\u0645\u062a \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u062a\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n