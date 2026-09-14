باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد جهانشاهی در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به آمادگی دستگاههای مرتبط برای بارشهای پیشرو اظهار کرد: با توجه به هشدارهای اقلیمی و احتمال بارشهای شدید، اقدامات عملیاتی از حدود دو ماه پیش آغاز شده است.
وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: یکی از وظایف اصلی وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای، شناسایی نقاط بحرانی در مسیر رودخانههاست که بر همین اساس حدود ۱۱۰ نقطه بحرانی در استان شناسایی شده است.
جهانشاهی ادامه داد: همچنین حدود ۷۵ سازه تقاطعی در مسیر رودخانهها شناسایی و موضوع به دستگاههای متولی برای انجام اقدامات لازم ابلاغ شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای البرز گفت: حدود ۱۳۵ کیلومتر از رودخانههای استان نیازمند لایروبی بود که بر اساس اولویتبندی، عملیات لایروبی ۷۵ کیلومتر انجام شده و ۶۰ کیلومتر دیگر نیز در حال انجام است.
وی همچنین از تهیه نقشه های پهنهبندی سیلاب خبر داد و افزود: این نقشهها برای سناریوهای مختلف شامل دورههای بازگشت دو، پنج، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله تهیه و به دستگاههای مرتبط ابلاغ شده است.
جهانشاهی در برنامه نگاه مردم گفت: حدود ۸۰۰ کیلومتر از رودخانههای استان دارای نقشه پهنهبندی سیلاب است و برای حدود ۲۰۰ کیلومتر نیز نقشههای خطرپذیری تهیه شده تا دستگاه های مسئول بتوانند بر اساس میزان خطر، اقدام های لازم را انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت ذخایر سدهای استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۴ میلیون مترمکعب آب در سدّ کرج وجود دارد که معادل حدود ۸۰ درصد ظرفیت مخزن است. همچنین حجم آب سد طالقان حدود ۱۸۵ میلیون مترمکعب، معادل ۴۴ درصد ظرفیت آن گزارش شده است.
معاون آب منطقهای البرز به مخاطبان سیمای البرز افزود: در سال آبی جاری حدود ۲۶۸ میلیون مترمکعب آب وارد سد کرج شده، در حالی که این میزان در سال آبی گذشته حدود ۲۰۷ میلیون مترمکعب بوده است. ورودی سد طالقان نیز در سال آبی جاری به حدود ۳۳۹ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با ۱۶۹ میلیون مترمکعب سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.
جهانشاهی با اشاره به شرایط بسیار سخت سال آبی گذشته به مخاطبان سیمای البرز گفت: سال گذشته یکی از خشکترین سال های آبی در پنج دهه اخیر بود و در میان ۵۶ سال گذشته، تنها یک سال شرایط بدتری نسبت به آن ثبت شده است.
وی با بیان اینکه شرایط سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر شده است، افزود: با این حال همچنان باید مدیریت مصرف آب با جدّیت دنبال شود و نمیتوان با یک سال بارندگی مناسب، کاهش منابع آبی سالهای گذشته را جبرانشده تلقی کرد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای استان البرز در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت سیلاب و حفاظت از منابع آب باید پیش از وقوع بارش انجام شود و همکاری همه دستگاه ها و توجه مردم به هشدارها، نقش مهمی در کاهش خسارت های احتمالی دارد.