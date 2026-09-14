باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عابدین داغمه‌چی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نوشهر از احراز شهادت سیامک پناهی، جوان نخبه و مهندس نوشهری، در جریان حمله موشکی آمریکا به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد.

او با بیان اینکه به دلیل شدت انفجار تا این لحظه پیکر پاک این شهید پیدا نشده است، افزود:زمان برگزاری آیین‌های شب وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید سیامک پناهی متعاقبا اعلام می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نوشهر گفت:مراسم یادبود شهید جاویدالاثر سیامک پناهی بزودی در جریان اجتماعات شبانه مردمی در خیابان آیینی نماز برگزار خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران