سیامک پناهی جوان نوشهری، در جریان حمله موشکی آمریکا به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران در محدوده خلیج فارس به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ عابدین داغمه‌چی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نوشهر از احراز شهادت سیامک پناهی، جوان نخبه و مهندس نوشهری، در جریان حمله موشکی آمریکا به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد.

او با بیان اینکه به دلیل شدت انفجار تا این لحظه پیکر پاک این شهید پیدا نشده است، افزود:زمان برگزاری آیین‌های شب وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید سیامک پناهی متعاقبا اعلام می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نوشهر گفت:مراسم یادبود شهید جاویدالاثر سیامک پناهی بزودی در جریان اجتماعات شبانه مردمی در خیابان آیینی نماز برگزار خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: حمله آمریکا ، خلیج فارس
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