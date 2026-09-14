باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حق آبی با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: با وجود افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته، میانگین بلندمدت بارش استان البرز ۳۷۱ میلیمتر است و میزان بارش امسال همچنان حدود ۹ درصد کمتر از میانگین بلندمدت قرار دارد.
وی به مجری سیمای البرز افزود: تنها در شهرستان طالقان میزان بارش نسبت به میانگین بلندمدت وضعیت بهتری داشته و در سایر شهرستانهای استان میزان بارش همچنان کمتر از شرایط نرمال بوده است.
مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به شاخصهای خشکسالی گفت: بررسی شاخص خشکسالی و ترسالی در دورههای مختلف نشان میدهد که در یک دوره ۱۰ ساله، بخش عمده استان با خشکسالی شدید مواجه بوده است و بنابراین نمیتوان با یک سال بارندگی مناسب، منابع آب سطحی و زیرزمینی را جبرانشده دانست.
حق آبی در این برنامه تلویزیونی ادامه داد: بر اساس مدلهای جهانی، مدل های داخلی و مدلهای مورد استفاده در اداره کل هواشناسی استان، انتظار میرود بارش های سال آبی پیشرو در مجموع فراتر از نرمال باشد، اما این موضوع به معنای بینیازی از مدیریت و آمادگی نیست.
وی با اشاره به نقش النینو در شرایط اقلیمی گفت: النینو یک پدیده اقیانوسی و جوی است که در اقیانوس آرام شکل میگیرد و آثار آن میتواند هزاران کیلومتر دورتر نیز در الگوهای آبوهوایی مناطق مختلف مشاهده شود.
حق آبی در برنامه نگاه مردم تأکید کرد: نباید صرفاً بر اساس النینو نتیجه گرفت که بارشهای بسیار شدیدی خواهیم داشت، زیرا شاخصهای اقلیمی دیگری نیز در وضعیت بارشها تأثیرگذارند و باید مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر بررسی شود.
مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به پیشبینی بارشهای پاییزی گفت: میانگین بلندمدت بارش پاییز استان حدود ۱۰۲ میلیمتر است و مهمتر از میزان بارش، نحوه پراکنش آن است؛ زیرا ممکن است بخش قابل توجهی از بارش ها در چند نوبت کوتاه و با شدّت بالا رخ دهد و زمینهساز سیلاب شود.
وی به مجری سیمای البرز افزود: انتظار نداریم تا نیمه مهرماه بارش مؤثری در استان رخ دهد و احتمال میرود بارشهای مؤثر از هفته سوم یا چهارم مهرماه آغاز شود؛ با این حال پیشبینیها باید به صورت کوتاهمدت و مستمر بهروزرسانی شوند.
حق آبی درخصوص هشدارهای هواشناسی نیز گفت: هشدارهای هواشناسی در سه سطح زرد، نارنجی و قرمز صادر میشوند و مخاطبان باید علاوه بر توجه به رنگ هشدار، متن آن و منطقه جغرافیایی مورد نظر را نیز با دقت مطالعه کنند.
وی به مخاطبان سیمای البرز ادامه داد: استان البرز از نظر جغرافیایی شرایط بسیار متنوعی دارد و فاصله کوتاه میان مناطق دشتی و ارتفاعات البرز باعث میشود شرایط آبوهوایی در نقاط مختلف استان متفاوت باشد؛ بنابراین یک هشدار ممکن است صرفاً مربوط به ارتفاعات یا بخش مشخصی از استان باشد.
مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به تجربه سیلابهای ناگهانی در استان گفت: در مناطق کوهستانی به دلیل شیب زیاد، فاصله زمانی میان آغاز بارش تا رسیدن روانآب و سیلاب به نقاط تمرکز میتواند بسیار کوتاه باشد؛ بنابراین هشدارهای هواشناسی باید جدی گرفته شوند.
حق آبی در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: با توجه به احتمال بارشهای شدید و کوتاهمدت، هم دستگاههای اجرایی و هم مردم باید آمادگی لازم را داشته باشند و اطلاعرسانی بهموقع، هماهنگی دستگاه ها و توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی میتواند نقش مهمی در کاهش خسارتهای احتمالی داشته باشد.