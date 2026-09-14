باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش گاردین، تصاویر ماهوارهای، میزان خسارت به خطوط لوله اصلی عربستان سعودی را در بحبوحه نگرانیها در مورد عرضه جهانی نفت نشان دادهاند.
این روزنامه خاطرنشان کرد که «سعودیها هنوز جزئیاتی در مورد خسارات ناشی از حمله پهپادی به خط لوله اصلی شرق به غرب منتهی به دریای سرخ، که میتواند ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را تحت تاثیر قرار دهد، ارائه نکردهاند.»
خریداران و تاجران نفت عربستان گفتند که اگر این کشور خط لوله اصلی حامل نفت به دریای سرخ - که در اثر حمله پهپادی آسیب دیده است - را ظرف چند روز بازسازی نکند، ذخایر صادراتی خود را به پایان خواهد رساند و این امر میتواند منجر به از دست رفتن تا ۴ درصد از عرضه جهانی شود.
تصاویر ماهوارهای که عصر یکشنبه منتشر شد، یک ایستگاه پمپاژ متعلق به خط لوله استراتژیک عربستان سعودی (که ۱۲۰۰ کیلومتر از شرق به غرب امتداد دارد) را نشان میدهد که پس از حملات پهپادی روز جمعه، سوخته و به شدت آسیب دیده است.
هرگونه کاهش بیشتر در جریان نفت از عربستان سعودی - بزرگترین صادرکننده نفت جهان - بحران عرضه جهانی را تشدید میکند، بحرانی که در حال حاضر قیمت جهانی سوخت را به سطوح بیسابقهای رسانده و نرخ تورم را در سراسر جهان افزایش داده است.
این خبر در زمانی منتشر میشود که نیروهای مسلح یمن حملاتی را به اهدافی در داخل عربستان سعودی آغاز کرده و کنترل جزیره استراتژیک پریم در تنگه باب المندب را به دست گرفتهاند و به این ترتیب کنترل خود را بر این آبراه باریک گسترش دادهاند.
شایان ذکر در پایان روز یکشنبه، قیمت نفت خام برنت - معیار بینالمللی نفت - بیش از ۳.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰۸ دلار در هر بشکه رسید، سطحی که از ماه مه تاکنون مشاهده نشده است.
از زمانی که حملات پهپادی باعث توقف فعالیت این خط لوله شد، ریاض هنوز جزئیات کاملی در مورد میزان خسارت یا مدت زمان تعطیلی این خط لوله ارائه نکرده است؛ عربستان ادعا میکند این حمله به پهپادهای پرتاب شده توسط نیروهای مقاومت در عراق مربوط است.
منابعی که با رویترز صحبت کردند، تخمینهای متفاوتی ارائه دادند؛ یکی از آنها اشاره کرد که تعمیرات ممکن است تا شش هفته طول بکشد، در حالی که دیگری اظهار داشت که تعمیرات میتواند زودتر تکمیل شود و این احتمال وجود دارد که پمپاژ تا حدی از سر گرفته شود در حالی که کار تعمیر ادامه دارد.
دفتر رسانهای دولت عربستان سعودی یا وزارت انرژی این کشور هنوز هیچ اظهار نظری نکردهاند.
نکتهای که مورد توجه بسیاری قرار گرفته این است که در ۶ ماه گذشته، خط لولهای که از صحرای شبه جزیره عربستان عبور میکند، این کشور را از بدترین عواقب بسته شدن تنگه هرمز که صادرات از همسایگانش را فلج کرده است، در امان نگه داشته بود، اما اکنون این خطوط مورد هدف قرار گرفتند.
منبع: المیادین