باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بهرامی‌فلاح در برنامه «امروز البرز» با اشاره به وظایف سازمان بهزیستی اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی، خدمات گسترده‌ای را به گروه‌ های مختلف از جمله افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران اعصاب و روان، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ارائه می‌کند.

وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: بخش مهمی از فعالیت‌ های بهزیستی در حوزه افراد دارای معلولیت، از مرحله پیشگیری آغاز می‌شود و طرح‌های مختلف غربالگری برای شناسایی و پیشگیری از معلولیت‌ها در استان اجرا می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به اجرای طرح‌های غربالگری بینایی در استان گفت: البرز در سال جاری در زمینه غربالگری بینایی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است که نشان‌دهنده اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه معلولیت است.

بهرامی‌فلاح در این برنامه تلویزیونی ادامه داد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، خدمات توانبخشی، حمایتی و مراقبتی نیز به افراد دارای معلولیت ارائه می‌شود و در نهایت هدف اصلی، توانمندسازی این افراد و فراهم کردن شرایطی برای داشتن یک زندگی مستقل است.

وی تأکید کرد: نگاه ما این است که افراد دارای معلولیت صرفاً دریافت‌کننده مستمری نباشند، بلکه بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، توانمند شوند و زندگی مستقل خود را دنبال کنند.

مدیرکل بهزیستی البرز با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم این حوزه، مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری است، گفت: دسترس‌پذیری خدمات یک حق برای افراد دارای معلولیت است، اما متأسفانه گاهی جامعه به اندازه کافی به این موضوع توجه نکرده است.

بهرامی‌فلاح در این برنامه تلویزیونی افزود: باید در حوزه افراد دارای معلولیت به سمت تغییر گفتمان و تغییر نگاه حرکت کنیم و رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند.

وی با اشاره به شعار سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه «معلولیت محدودیت نیست»، گفت: اگر فرد دارای معلولیت نتواند به‌راحتی در شهر تردد کند، از ساختمان‌ها استفاده کند یا به خدمات عمومی دسترسی داشته باشد، مشکل تنها معلولیت فرد نیست؛ بلکه جامعه‌ای که نتوانسته شرایط مناسب را برای حضور او فراهم کند نیز با یک چالش جدی مواجه است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به فعالیت ستادهای مناسب‌سازی در سطوح مختلف اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی در سطح کشور و استان‌ها با مسئولیت و دبیری سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند و در سطح استان نیز این جلسات با ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با حضور فرمانداران برگزار می‌شود.

بهرامی‌فلاح خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی در موضوع مناسب‌سازی نقش ناظر و مطالبه‌گر دارد و مجری همه اقدامات نیست، اما تلاش می‌کند در ساخت و ایجاد ساختمان‌های جدید، استانداردهای مناسب‌سازی و امکان تردد و استفاده افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گیرد.

وی در برنامه زنده امروز البرز تأکید کرد: مناسب‌سازی نباید یک موضوع تشریفاتی باشد، بلکه باید از ابتدای طراحی و ساخت ساختمان‌ها و فضاهای عمومی مورد توجه قرار گیرد تا افراد دارای معلولیت بتوانند بدون مانع از امکانات و خدمات جامعه استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی البرز در پایان به مخاطبان سیمای البرز گفت: تحقق جامعه‌ای دسترس‌پذیر نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و همراهی رسانه‌ها است و باید شرایطی فراهم شود که افراد دارای معلولیت در کنار سایر شهروندان، زندگی مستقل و فعال داشته باشند.