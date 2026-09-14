باشگاه خبرنگاران جوان- معصومه یحیی زاده- تویسرکانی شهردار کرمان در رویداد آموزشی ویژه اصحاب رسانه، ضمن تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شهری اظهار داشت: دوران روشهای سنتی در اداره شهر به پایان رسیده و ما به دنبال الگوی «حکمرانی شهری» هستیم.
وی با بیان اینکه سرمایههای اصلی شهر، مردم و خادمان آنها در شهرداری هستند، افزود: در این میان، رسانهها یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف شهری محسوب میشوند. رسانهها نه تنها منعکسکننده اقدامات و خدمات به شهروندان هستند، بلکه با انتقال دغدغهها و ذائقه مردم به مدیران، نقش «گوش شنوا» و «چشم بینای» شهر را ایفا میکنند.
شهردار کرمان با اشاره به برگزاری نشستهای مستمر با خبرنگاران در دوره مدیریت جدید، تصریح کرد: ما اصحاب رسانه را در مقابل خود نمیدانیم، بلکه آنها را همراهانی میدانیم که صدای مردم را به مدیریت شهری میرسانند. در طول سی و چند ماه گذشته، تعاملات بیواسطه و نشستهای خبری متعددی برگزار شده تا از نقدها و بازخوردهای این عزیزان برای اصلاح امور استفاده کنیم.
تویسرکانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت «جهاد تبیین» تأکید کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، یکی از ابعاد مهم جهاد تبیین، انعکاس زحمات همکاران ما در شهرداری به شهروندان است.
شهرداری با قریب به ۵۰۰ وظیفه، بهطور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است و اگر عشق و علاقه به خدمت در بدنه شهرداری نبود، پیشبرد این حجم از امور میسر نمیشد.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای اخیر خاطرنشان کرد: با همراهی رسانهها و مشارکت مردم، امروز توفیق داشتهایم که در هر ماه بهطور متوسط بیش از یک طرح بزرگ شهری را به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسانیم؛ بهطوری که در ۳۲ ماه گذشته، بیش از ۳۰ طرح توسعه و پیشرفت در شهر کرمان رقم خورده است که این دستاوردها بدون حمایت و مطالبهگری شما عزیزان حاصل نمیشد.
همچنین در این آیین تمثال شهید احد زرنگی پور مستندساز کرمانی به خانواده ایشان اهدا شد .