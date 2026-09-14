رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور بابل‌کنار از کمک ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی جمعی از خیرین به این بیمارستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر لیلا اولادی رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور بابل‌کنار گفت:جمعی از خیرین نیک‌اندیش بابل‌کنار با اهدای مجموع ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، از بیمارستان ۱۷ شهریور این منطقه حمایت کردند.

او افزود: حاج داراب شجاعی مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، خانواده محترم منوچهر کیایی مبلغ ۵ میلیارد ریال، سرکار خانم انبیا علیزاده مبلغ ۲ میلیارد ریال به نیت مادر مرحومشان، خانواده محترم کلاگر مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به نیت پدر مرحومشان و خانواده محترم لطیفی مبلغ یک میلیارد ریال به نیت مادر مرحومشان به این بیمارستان کمک کردند.

رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور بابل‌کنار گفت:این کمک‌های ارزشمند، جلوه‌ای ماندگار از نوع‌دوستی، همدلی و مسئولیت اجتماعی خیرین منطقه است که می‌تواند در ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم بابل‌کنار و مناطق پیرامونی نقش‌آفرین باشد.

منبع:روابط عمومی علوم پزشکی بابل

برچسب ها: علوم پزشکی بابل ، کمک خیرین
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