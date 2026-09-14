باشگاه خبرنگاران جوان- حضور والدین و دانش آموزان در مراکز خرید نوشت افزار در آستانه مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید حال و هوای خاصی به بازار شهر اردبیل بخشیده و موجب رونق کار خرید و فروش بازاریان و اصناف مختلف این شهر در شهریورماه شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از تامین و عرضه کالاهای مورد نیاز دانشآموزان در بازار با قیمت مناسب در آستانه سال تحصیلی خبر داد.
رامین صادقی اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، نوشتافزار به میزان کافی در بازار اردبیل موجود است و با قیمت مناسب و حتی در برخی موارد با سودی کمتر از درصد سود قانونی عرضه میشود.
او افزود: با این وجود با توجه به نزدیک شدن ایام بازگشایی مدارس، با هدف اطمینان از تامین و عرضه مناسب نوشتافزار مورد نیاز دانشآموزان استان، بازرسیهای لازم از سطح بازار اردبیل انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: واحدهای تولیدی فعالی نیز در زمینه تولید کاغذ A ۴ و انواع نوشتافزار در اردبیل فعالیت دارند و ظرفیت مناسبی برای تامین نیاز بازار استان ایجاد کردهاند.
صادقی همچنین گفت: نمایشگاه فروش مستقیم نوشتافزار در ۱۲۰ غرفه در محل نمایشگاههای دایمی اردبیل در حال برگزارای است و علاوه بر نوشتافزار، کالاهای اساسی نیز با تخفیف ویژه در اختیار هماستانیها قرار میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز از آمادگی کامل مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: با تلاش شبانهروزی کارگروههای پروژه مهر و مناطق نوزدهگانه، کلاسهای درس از نظر تعمیر، تجهیز و شادابسازی آماده شده و ساماندهی نیروی انسانی نیز به مرحله مطلوبی رسیده است.
سید اردشیر رشیدی آلهاشم با اشاره به روند اجرای برنامههای پروژه مهر اظهار کرد: با تشکیل کارگروههای تخصصی و تلاش مستمر همکاران در مناطق نوزدهگانه، اقدامات لازم برای آمادهسازی مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید با جدیت دنبال شده است.
او افزود: در بخش آمادهسازی فضاهای آموزشی، اقدامات گستردهای در زمینه تعمیر، تجهیز و شادابسازی مدارس انجام شده و با همکاری ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرایط لازم برای حضور دانشآموزان در کلاسهای درس فراهم شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، تأمین کتب درسی را از دیگر اقدامات مهم پروژه مهر عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از ۹۸ درصد کتب درسی دانشآموزان ثبت و سفارش شده و روند توزیع کتابها نیز در مدارس استان در حال انجام است.
رشیدی آلهاشم ساماندهی نیروی انسانی را یکی از مهمترین و دشوارترین بخشهای پروژه مهر دانست و تصریح کرد: با وجود چالشهای ناشی از نقلوانتقالات، بازنشستگی نیروها و استخدامهای جدید، فرآیند ساماندهی نیروی انسانی با جدیت دنبال شده و استان اردبیل در ارزیابی وزارت آموزش و پرورش در مجموع شاخصهای ساماندهی نیروی انسانی، رتبه سوم کشور را کسب کرده است.
وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت نیروهای شاغل غیرموظف، اضافهتدریس، بهکارگیری بخشی از بازنشستگان و سایر ظرفیتهای قانونی، بخش عمده کمبود نیروی انسانی مدیریت شده و تلاش شده است هیچ کلاس درسی بدون معلم آغاز به کار نکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین بر ضرورت افزایش پوشش تحصیلی در دورههای مختلف تأکید کرد و گفت: استان در پوشش تحصیلی دوره ابتدایی عملکرد بسیار خوبی داشته و هدفگذاری ما این است که در دوره متوسطه نیز با استفاده از ظرفیت مدارس شبانهروزی، توسعه امکانات مناطق روستایی و محروم و فراهم کردن سرویس ایابوذهاب، زمینه دسترسی دانشآموزان بیشتری به آموزش فراهم شود.
رشیدی آلهاشم تصریح کرد: تحقق عدالت آموزشی صرفاً به تأمین فضای فیزیکی محدود نمیشود، بلکه باید در حوزه دسترسی دانشآموزان به معلم، امکانات آموزشی، تجهیزات، کتاب و فرصتهای برابر تحصیلی نیز محقق شود.
او با اشاره به تأکید دولت و وزارت آموزش و پرورش بر عدالت آموزشی افزود: در ساماندهی مدارس و توزیع نیروی انسانی، رعایت عدالت و جلوگیری از ایجاد محدودیت برای دانشآموزان مورد توجه قرار گرفته و برنامهریزیها بر اساس شاخصهای ابلاغی وزارت آموزش و پرورش انجام میشود.