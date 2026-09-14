باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دادههای اولیه ردیابی کشتیها نشان میدهد تردد کشتیهای حامل کالا در تنگه هرمز طی آخر هفته به کمتر از ۱۰ فروند در روز کاهش یافته و همچنان بسیار پایینتر از میانگین ۱۴ فروندی ۱۰ روز گذشته قرار دارد.
طی آخر هفته، چهار کشتی از طریق تنگه هرمز از خلیج خارج شدند که شامل یک کشتی بدون محموله، یک کشتی حامل گاز مایع، یک کشتی سوپرامکس حامل کود و یک نفتکش سوئزمکس حامل نفت خام یا میعانات بود.
در همین مدت، ۱۰ کشتی نیز وارد خلیج فارس شدند؛ از جمله یک کشتی کوچک حمل کالاهای فلهای، یک کشتی هندیمکس حامل غلات، یک کشتی پانامکس حامل فلزات و یک کشتی سوپرامکس حامل محموله فله خشک.
این آمار کشتیهایی را که ممکن است برای جلوگیری از شناسایی، سامانه شناسایی خودکار (AIS) را خاموش کرده باشند، شامل نمیشود.
مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس نیز صبح یکشنبه اعلام کرد یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. وضعیت خدمه، میزان خسارت و پیامدهای زیستمحیطی این حادثه هنوز مشخص نیست.
همزمان، مقامهای سعودی اعلام کردند خط لوله حیاتی انتقال نفت شرق به غرب عربستان که به کاهش فشار ناشی از اختلال در تنگه هرمز کمک میکند، بهطور موقت در پی حمله پهپادی از خاک عراق متوقف شده است.
پیش از آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ شامل نفتکشها، کشتیهای حمل گاز، کشتیهای فلهبر و کانتینری از تنگه هرمز عبور میکردند. این تنگه مسیر انتقال حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان است.
در تنگه بابالمندب نیز طی روزهای شنبه و یکشنبه بهترتیب ۲۴ و ۲۷ کشتی حامل کالا عبور کردند که در مقایسه با میانگین حدود ۲۷ کشتی در ۱۰ روز گذشته، کاهش محسوسی نشان نمیدهد.
منبع: رویترر