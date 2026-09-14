باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - غلامرضا خیرخواه، مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نتایج اجرای پویش ۲۵ درجه در تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: هدف از اجرای این پویش، جلب همراهی مردم و مدیریت و اصلاح الگوی مصرف برق بود.

او افزود: در فاز نخست پویش که در تابستان ۱۴۰۵ اجرا شد، تلاش کردیم با اطلاع‌رسانی به‌موقع، شفاف‌سازی و انعکاس انتظارات صنعت برق به مردم و مشترکان، در روز‌هایی که با افزایش ناترازی و محدودیت‌های بیشتری مواجه بودیم، به مدیریت بار مصرفی کشور کمک کنیم.

خیرخواه با اشاره به دشواری ارزیابی کمی میزان اثرگذاری پویش‌های اجتماعی گفت: ارزیابی دقیق و کمی پویش‌ها کار سخت و پیچیده‌ای است و شاید به‌صورت قطعی امکان‌پذیر نباشد، اما بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از سامانه مدیریت شبکه برق ایران، در روز‌های اوج پویش و پس از فراخوان مقام عالی وزارت نیرو برای همراهی بیشتر مردم، شاهد کاهش قابل توجه مصرف برق بودیم بر اساس داده‌های موجود، میزان کاهش مصرف در لحظه بین یک هزار و ۵۲۰ تا دو هزار مگاوات برآورد شده و این روند نیز حدود ۱۰ روز تا دو هفته ادامه داشته است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای ادامه این رویکرد در نیمه دوم سال گفت: پس از اجرای پویش تابستان ۱۴۰۵، به این جمع‌بندی رسیدیم که مسیر جلب همراهی مشترکان و مصرف‌کنندگان برق را در نیمه دوم سال، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، با محوریت «همدلی» ادامه دهیم؛ در زمستان با موضوع ناترازی در حوزه گاز مواجه هستیم و وزارت نیرو و صنعت برق با رویکرد همراهی و تعامل با تمامی ارکان کشور، خود را ملزم می‌داند در مدیریت این شرایط نقش‌آفرینی کند برنامه‌ریزی شده است تا از تجربیات به‌دست‌آمده در تابستان، به‌ویژه در زمینه کاهش مصرف و مدیریت بار مشترکان، در فصل زمستان نیز استفاده کنیم امیدواریم همچنان «قرار همدلی» میان صنعت برق و مردم برقرار باشد و بتوانیم از ظرفیت بی‌بدیل مردم برای مدیریت و صیانت از سرمایه‌های این سرزمین نهایت استفاده را ببریم.