مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر گفت: پس از اجرای پویش تابستان ۱۴۰۵، به این جمع‌بندی رسیدیم که مسیر جلب همراهی مشترکان و مصرف‌کنندگان برق را در نیمه دوم سال، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، با محوریت «همدلی» ادامه دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - غلامرضا خیرخواه، مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نتایج اجرای پویش ۲۵ درجه در تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: هدف از اجرای این پویش، جلب همراهی مردم و مدیریت و اصلاح الگوی مصرف برق بود.

او افزود: در فاز نخست پویش که در تابستان ۱۴۰۵ اجرا شد، تلاش کردیم با اطلاع‌رسانی به‌موقع، شفاف‌سازی و انعکاس انتظارات صنعت برق به مردم و مشترکان، در روز‌هایی که با افزایش ناترازی و محدودیت‌های بیشتری مواجه بودیم، به مدیریت بار مصرفی کشور کمک کنیم.

خیرخواه با اشاره به دشواری ارزیابی کمی میزان اثرگذاری پویش‌های اجتماعی گفت: ارزیابی دقیق و کمی پویش‌ها کار سخت و پیچیده‌ای است و شاید به‌صورت قطعی امکان‌پذیر نباشد، اما بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از سامانه مدیریت شبکه برق ایران، در روز‌های اوج پویش و پس از فراخوان مقام عالی وزارت نیرو برای همراهی بیشتر مردم، شاهد کاهش قابل توجه مصرف برق بودیم بر اساس داده‌های موجود، میزان کاهش مصرف در لحظه بین یک هزار و ۵۲۰ تا دو هزار مگاوات برآورد شده و این روند نیز حدود ۱۰ روز تا دو هفته ادامه داشته است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای ادامه این رویکرد در نیمه دوم سال گفت: پس از اجرای پویش تابستان ۱۴۰۵، به این جمع‌بندی رسیدیم که مسیر جلب همراهی مشترکان و مصرف‌کنندگان برق را در نیمه دوم سال، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، با محوریت «همدلی» ادامه دهیم؛ در زمستان با موضوع ناترازی در حوزه گاز مواجه هستیم و وزارت نیرو و صنعت برق با رویکرد همراهی و تعامل با تمامی ارکان کشور، خود را ملزم می‌داند در مدیریت این شرایط نقش‌آفرینی کند برنامه‌ریزی شده است تا از تجربیات به‌دست‌آمده در تابستان، به‌ویژه در زمینه کاهش مصرف و مدیریت بار مشترکان، در فصل زمستان نیز استفاده کنیم امیدواریم همچنان «قرار همدلی» میان صنعت برق و مردم برقرار باشد و بتوانیم از ظرفیت بی‌بدیل مردم برای مدیریت و صیانت از سرمایه‌های این سرزمین نهایت استفاده را ببریم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت نیرو ، توانیر ، مدیریت مصرف
خبرهای مرتبط
پرداخت خسارت مشترکان برق وارد مرحله تازه شد؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر بزودی به هم متصل می‌شوند
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ماینر‌های غیرمجاز؛ تضییع حق مردم و فشار بر شبکه برق
۳ درصد بدمصرف در برابر ۴۸ درصد خوش‌مصرف مشترک آب
ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های بادی مپنا ۱۷۵ مگاوات/ بدهی مپنا به سهامداران عدالت به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
آخرین اخبار
تا ابتدای آبان ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره می‌کنیم
وزش باد شدید در نواحی غرب و جنوب غرب کشور در پایان هفته
سامانه ۴۰۱۰۰ تا بازسازی آخرین خانه جنگ‌زده فعال می‌ماند
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
عزم جدی رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی/زیاندهی شرکت‌های دولتی باید متوقف شود
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
رشد بیش از ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
خرید حمایتی هر کیلو مرغ مازاد با نرخ ۳۳۵ هزار تومان
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
در بازار نهاده‌های دامی چه می‌گذرد؟
دوگانه‌سوزکردن تاکسی‌های اینترنتی در ۶ استان کلید خورد
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم
آبرسانی به ۵۳۸۲ روستا تکمیل شد
پورشه، مرسدس‌بنز و MAYBACH در فهرست خودرو‌های مجاز وارداتی
آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث ناوگان ریلی/ چالش اصلی همچنان در حوزه ناوگان ریلی برون‌شهری، به‌ویژه واگن‌های باری است
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
افکس می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند/ صنعت بیمه از خدمات سنتی فاصله گرفته است
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را نمی‌توان به مشاوران املاک نسبت داد
افزایش ۱۳ میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین
نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه‌ها از تبعات جنگ اقتصادی
تاثیر آزادسازی آرد بر قیمت نان‌های حجیم و آزادپز چقدر است؟
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟