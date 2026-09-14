باشگاه خبرنگاران جوان - فهرست ۲۷ فیلم مستند راهیافته به بخش مسابقه مستند چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به شرح زیر و بدون اولویت منتشر شد:
«روز زمین مبارک» / کمیل سهیلی / مشهد
«بی وزیر» / الهام آقالری / تهران
«طعم باروت» / هادی ثابت شوکتآباد / تهران
«ماه مثل ماهروزه» / مهدی رجبیان / ساری
«صفر مرزی» / محمد طالبی / تهران
«میخوام بیوفتم تو فیلم» / هادی کیانی فلاورجانی / خمینیشهر
«کوه راستین» / حدیث جانبزرگی / تهران
«دختری از نوار ساحلی» / مهدی فلاحی / بندرعباس
«پسر تالاب» / مهدی فلامرزی / شیراز
«روزی روزگاری؛ مردم ایران» / سید محمدمهدی دزفولی / تهران
«انتظار بیست و پنج ساله» / مطهره عدالتخواه / میناب
«مادران کوهستان» / هادی آفریده / تهران
«آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشهای» / میلاد شاهجانی / تهران
«مرضیه و پرنده» / آذر مهرابی/ تهران
«ولات» / زر باقری / تهران
«دژ نو» / سینا ولدبیگی / پاوه
«هوران» / سیدعدنان طاهری / آبادان
«احتضار» / حبیب علوانی / آبادان
«تاجدار» / مسعود زارعیان / مشهد
«مزهی پشم» / سیدعلیرضا زارعی / مرودشت
«سرخپوش» / بابک بهداد / تهران
«آن سوی درختان» / محسن سخا / تهران
«نجوای چیزها» / علی همراز / تهران
«آرش در قلمرو ما» / فرهاد ورهرام / تهران
«شاعر خشت» / مریم ثابتنام / دزفول
«آن روز و شب همانروز» / سیفالله صمدیان / تهران
«شاید یک مرگ ناخواسته» / زندهیاد دلاور دوستانیان
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.