باشگاه خبرنگاران جوان - فهرست ۲۷ فیلم مستند راه‌یافته به بخش مسابقه مستند چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به شرح زیر و بدون اولویت منتشر شد:

«روز زمین مبارک» / کمیل سهیلی / مشهد

«بی وزیر» / الهام آقالری / تهران

«طعم باروت» / هادی ثابت شوکت‌آباد / تهران

«ماه مثل ماهروزه» / مهدی رجبیان / ساری

«صفر مرزی» / محمد طالبی / تهران

«می‌خوام بیوفتم تو فیلم» / هادی کیانی فلاورجانی / خمینیشهر

«کوه راستین» / حدیث جان‌بزرگی / تهران

«دختری از نوار ساحلی» / مهدی فلاحی / بندرعباس

«پسر تالاب» / مهدی فلامرزی / شیراز

«روزی روزگاری؛ مردم ایران» / سید محمدمهدی دزفولی / تهران

«انتظار بیست و پنج ساله» / مطهره عدالتخواه / میناب

«مادران کوهستان» / هادی آفریده / تهران

«آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای» / میلاد شاه‌جانی / تهران

«مرضیه و پرنده» / آذر مهرابی/ تهران

«ولات» / زر باقری / تهران

«دژ نو» / سینا ولدبیگی / پاوه

«هوران» / سیدعدنان طاهری / آبادان

«احتضار» / حبیب علوانی / آبادان

«تاجدار» / مسعود زارعیان / مشهد

«مزه‌ی پشم» / سیدعلیرضا زارعی / مرودشت

«سرخ‌پوش» / بابک بهداد / تهران

«آن سوی درختان» / محسن سخا / تهران

«نجوای چیزها» / علی همراز / تهران

«آرش در قلمرو ما» / فرهاد ورهرام / تهران

«شاعر خشت» / مریم ثابت‌نام / دزفول

«آن روز و شب همان‌روز» / سیف‌الله صمدیان / تهران

«شاید یک مرگ ناخواسته» / زنده‌یاد دلاور دوستانیان

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.