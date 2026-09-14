باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین آهنی رئیس مرکز آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد در ۲۰ ماه گذشته در حوزه های یکپارچه سازی سامانه ها و تهیه داشبوردهای مدیریتی مبتنی بر فناوری ها همچون هوش تجاری و هوش مصنوعی اقدامات اساسی انجام داد.

به گفته وی، یکی از مهم ترین بخش هایی که در ۲۰ ماه گذشته رخ داد، یکپارچه سازی سامانه های مختلف در حوزه زنجیره طیور گوشتی بود که با مشارکت دادن بهره برداران، کلیه سامانه های دولتی و همه اطلاعاتی که می توانست در این زنجیره نقش ایفا کند، حدودا ۱۷ ماه زیر بار رفته و تمام تولیدکنندگان در این حوزه بر مبنای یک آمار صحبت می کنیم.

آهنی ادامه داد: با تطبیق داده ها، حفره های سیستمی را بستیم به طوریکه آمار طیور ما بیش از ۹۰ درصد صحت دارد چراکه رفتار بازار، تولیدات و نهاده های مصرفی یکدیگر را پوشش می دهد.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی گفت: هوشمندسازی در حوزه رصد و پایش از نهاده ای وارد بنادر تا بفروش می رسد به تفکیک صاحب کالا و کشتی، میزان تن آژ و ساعات تخلیه روزانه رصد و پایش می شود تا خللی در تولید رخ ندهد.