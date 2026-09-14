باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: نقشههای هواشناسی نشاندهنده فعالیت توده هوای غالبا پایدار تا چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه در منطقه است.
بر این اساس آسمان گیلان صاف تا نیمه ابری، بعضی نقاط مه یا مه آلود، وزش باد (گاهی جنوبی، پارهای نواحی موقتی شدید) و افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.
طی این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداریهای موقتی و همرفتی، وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در استان دور از انتظار نیست.
به تدریج طی پنجشنبه ۲۶ شهریور با ورود سامانه بارشی به منطقه، روند افزایش ابر، کاهش نسبی دما، وزش باد (پارهای نواحی موقتی شدید)، بعضی نقاط بارندگی (گاهی رگباری و موقتی شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ تا اوایل هفته آینده مورد انتظار است.
شرایط دریای خزر نیز برای شنا طی امروز (دوشنبه ۲۳ شهریور ماه) تا چهارشنبه گاهی با احتیاط مناسب و برای پنجشنبه و جمعه ۲۷ شهریور در برخی نواحی موقتا نامناسب پیش بینی شده است.