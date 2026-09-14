 معاون کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان گفت: جامعه پزشکی و کادر درمان این استان در قالب پویش «لبخند تندرستی» ۲۳ میلیارد ریال کمک نقدی، غیرنقدی و خدمات درمانی به جامعه هدف بهزیستی ارائه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ پرویز ساعدی اظهار کرد: پویش «لبخند تندرستی» با همکاری سازمان بهزیستی و جامعه پزشکی کردستان از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور امسال برگزار شد و طی آن جمعی از پزشکان متخصص، پیراپزشکان و مراکز درمانی استان به افراد زیرپوشش بهزیستی خدمات ارائه کردند.
وی افزود: مجموع کمکهای ارائهشده در این پویش ۲۳ میلیارد ریال بود که ۹ میلیارد ریال آن به صورت نقدی و ۱۴ میلیارد ریال نیز در قالب کمکهای غیرنقدی و خدمات درمانی به جامعه هدف اختصاص یافت.
معاون کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان ادامه داد: پزشکان متخصص، پیراپزشکان، مراکز درمانی و دیگر افراد علاقهمند به حمایت از جامعه هدف بهزیستی، در این پویش در زمینه ارائه خدمات درمانی و کمکهای حمایتی مشارکت کردند.
ساعدی با قدردانی از همراهی جامعه پزشکی و کادر درمان استان اظهار کرد: اگرچه پویش «لبخند تندرستی» در یک بازه زمانی یکماهه اجرا شد، اما بسیاری از داوطلبان و ارائهدهندگان خدمات برای تداوم همکاری و حمایت از جامعه هدف بهزیستی در طول سال اعلام آمادگی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این اعلام آمادگی، داوطلبان میتوانند متناسب با ظرفیت، تخصص و حوزه فعالیت خود، به صورت مستمر خدمات مورد نیاز جامعه هدف بهزیستی را ارائه کنند.
پویش «لبخند تندرستی» با هدف توسعه مشارکت جامعه پزشکی و کادر درمان در حمایت از افراد زیرپوشش بهزیستی و بهرهمندی این افراد از خدمات تخصصی و درمانی اجرا شد.
منبع:بهزیستی استان