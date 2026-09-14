باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی صرفاً با اجرای اقدامات فنی محقق نمیشود، بلکه ایجاد باور و فرهنگ صحیح مصرف در میان کارکنان و تبدیل آن به یک رویکرد سازمانی، نقش اساسی در کاهش مصارف غیرضروری و افزایش بهرهوری دارد.
او با تأکید بر نقش مؤثر کارکنان در تحقق اهداف مدیریت مصرف، بر اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگسازی مستمر تأکید کرد و افزود: هر یک از کارکنان میتوانند با رعایت اصول مصرف بهینه، در کاهش هزینهها، صیانت از منابع و ارتقای بهرهوری سازمان نقشآفرین باشند.
جوادی همچنین خواستار توجه ویژه مدیران و مسئولان واحدهای مختلف به موضوع مدیریت مصرف و نظارت مستمر بر نحوه استفاده از انرژی در محیطهای اداری و عملیاتی شد.