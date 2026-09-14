مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی، آموزش و فرهنگ‌سازی کارکنان را یکی از محور‌های مهم در تحقق الگوی صحیح مصرف دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی صرفاً با اجرای اقدامات فنی محقق نمی‌شود، بلکه ایجاد باور و فرهنگ صحیح مصرف در میان کارکنان و تبدیل آن به یک رویکرد سازمانی، نقش اساسی در کاهش مصارف غیرضروری و افزایش بهره‌وری دارد.

او با تأکید بر نقش مؤثر کارکنان در تحقق اهداف مدیریت مصرف، بر اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی مستمر تأکید کرد و افزود: هر یک از کارکنان می‌توانند با رعایت اصول مصرف بهینه، در کاهش هزینه‌ها، صیانت از منابع و ارتقای بهره‌وری سازمان نقش‌آفرین باشند.

جوادی همچنین خواستار توجه ویژه مدیران و مسئولان واحد‌های مختلف به موضوع مدیریت مصرف و نظارت مستمر بر نحوه استفاده از انرژی در محیط‌های اداری و عملیاتی شد.

برچسب ها: مصرف گاز ، شرکت گاز مازندران
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