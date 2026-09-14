باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های قهرمانی پاراتیراندازی ۲۰۲۶ جهان در کره‌جنوبی، امروز (دوشنبه) در ماده تپانچه ۵۰ متر خفیف ملی‌پوشان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.

در بخش تیمی، تیم کشورمان با ترکیب نسرین شاهی، سیدمحمدرضا میرشفیعی و ساره جوانمردی با ثبت رکورد ۱۵۹۶ امتیاز بعد از تیم‌های کره‌جنوبی و چین در جایگاه سوم ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد.

در بخش انفرادی همین ماده، در مرحله مقدماتی نسرین شاهی با رکورد ۵۴۳ در جایگاه دوم ایستاد و راهی مرحله فینال شد و در این مرحله با رکورد ۱۳۹.۶ در جایگاه ششم قرار گرفت. سیدمحمدرضا میرشفیعی با کورد ۵۳۰ و ساره جوانمردی با رکورد ۵۲۳ و مصطفی خادم با رکورد ۵۱۰ از راهیابی به فینال در این ماده بازماندند.

مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان برای نمایندگان کشورمان پایان یافت و ملی‌پوشان ما در مجموع موفق به کسب ۴ مدال رنگارنگ شامل یک طلا تیمی، طلا و نقره انفرادی و برنز تیمی شدند و فائزه احمدی توانست سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ را نیز از آن خود کند.

تیم ملی پاراتیراندازی کشورمان با نام شهید «محمد فتاحی» و با هدایت فتح‌الله دلفانی خان (سرمربی) و زینب امینی‌تبار و زهرا احمدی (مربیان تیم ملی) و سرپرستی دکتر نصیری در این مسابقات حضور پیدا کرد.