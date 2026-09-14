مدیرکل گمرک استان اردبیل گفت: ۱۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۷۵ میلیون دلار از اول سال جاری تا اول شهریورماه از گمرکات استان صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- وحدت الله‌وردی اظهار کرد: عمده کالای صادراتی از گمرکات استان شامل محصولات کشاورزی، صیفی‌جات، سیب‌زمینی، محصولات پتروشیمی، هیدروکربن، متانول، نئوپان، لاستیک، رنگ،‌ام دی اف ملامینه، کاشی و سرامیک، انواع توپ، فولاد و آهن بوده است.

او افزود: در مدت زمان یاد شده چهار هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیون دلار نیز از طریق گمرکات استان اردبیل وارد کشور شده است.

مدیرکل گمرک اردبیل ادامه داد: میزان ترانزیت خارجی کالا از گمرکات استان اردبیل به عنوان گمرک مبدا و مقصد از اول سال جاری تا اول شهریورماه به ۳۳۶ هزار تن رسیده است.

الله‌وردی تصریح کرد: در این مدت تشریفات گمرکی مربوط به کالای همراه برای یک هزار و ۹۹۲ مسافر از سوی کارکنان گمرک اعمال شده است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک اردبیل گفت: در مدت زمان یاد شده واردات کالا از نظر وزن ۱۹ درصد و از نظر ارزش ۲۵ درصد افزایش و صادرات از نظر وزن ۹ درصد و از نظر ارزش ۳۰ درصد کاهش و ترانزیت کالا نیز چهار درصد افزایش داشته است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، تراز تجاری استان با وجود افزایش واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه همچنان مثبت است و صادرات از استان بر واردات برتری دارد.

بهروز خلیلی افزود: برای توسعه تجارت و مراودات اقتصادی با خارج از کشور طرح‌ها و برنامه‌های خاصی در استان عملیاتی شده و اطلس صادرات و واردات استان تدوین و تهیه گردیده و با این اقدام شاهد رونق صادرات استان اردبیل خواهیم بود.

او اظهار کرد: در اطلس صادرات و واردات استان توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های واحد‌های تولیدی شده به طوری که راهبری مراودات و استراتژی تجاری با استان وارنینگ روسیه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل واگذار شده است.

منبع: گمرک