بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح قدیم
|۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۳۳ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان
|ربع سکه
|۶۴ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۳۴ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۳ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۱ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان