امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح  قدیم ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۳۳ میلیون تومان
نیم سکه ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان
ربع سکه ۶۴ میلیون تومان
سکه گرمی ۳۴ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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