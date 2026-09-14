همزمان با افزایش قیمت سوخت در سوریه اعتراضاتی در هشت استان این کشور در مخالفت با این افزایش رخ داد که شامل انسداد جاده‌ها و آتش زدن لاستیک‌ها می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اعتراضات مردم سوریه در مخالفت با تصمیم افزایش قیمت سوخت که از دیروز یکشنبه، به اجرا درآمد، در حال گسترش است و ۸ شهر و استان سوریه را در بر می‌گیرد، در حالی که نگرانی‌ها از تاثیر این افزایش قیمت بر کرایه‌های حمل و نقل و قیمت مواد غذایی، کالا‌ها و خدمات اساسی با توجه به کاهش قدرت خرید شهروندان، رو به افزایش است.

جنبش‌های اعتراضی، از تظاهرات مسالمت‌آمیز گرفته تا آتش زدن لاستیک، مسدود کردن جاده‌های اصلی و بین‌المللی و توقف خدمات حمل و نقل در حلب، ادلب، حماه، حومه دمشق، درعا، رقه، دیرالزور و الحسکه، ثبت شده است. 

همزمان با اجرای قیمت‌های جدید، استانداری‌ها شاهد اعتراضات و تجمعاتی بودند که خواستار اصلاح یا لغو این تصمیم بودند.

در استان ادلب، معترضان بزرگراه بین‌المللی دمشق-حلب را در نزدیکی شهر معره النعمان مسدود کردند، در حالی که مناطقی در حومه حلب شاهد تحرکاتی از جمله مسدود کردن جاده غازی عنتاب-حلب در نزدیکی میدان جمال در شهر اعزاز، همچنین تحرکاتی در احتملات، حیان، الجینه و الباب بودند.

در شرق سوریه، جاده رقه-تل ابیض به دلیل اعتصاب رانندگان حمل و نقل محلی بسته شد. در الحسکه، معترضان مانع از استفاده تانکر‌های نفت از بزرگراه M۴ شدند. در دیرالزور، خدمات حمل و نقل عمومی به عنوان بخشی از درخواست‌ها برای کاهش کرایه‌ها، فعالیت خود را متوقف کردند.

در مرکز سوریه و پایتخت، جاده‌ها در میدان العاصی و حومه شمالی حماه مسدود شدند و خدمات حمل و نقل عمومی در اعتراض به عدم وجود جدول کرایه‌های جدید، در چندین منطقه شهرکی دمشق فعالیت خود را متوقف کردند. در درعا نیز اعتراضاتی در اعتراض به قیمت‌های بالا و پیامد‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده آن آغاز شد.

وزارت انرژی سوریه نیز در بیانیه‌ای توضیح داد که افزایش قیمت سوخت به دلیل «افزایش استثنایی هزینه تامین آنها در سطح جهانی» همزمان با تعطیلی پالایشگاه بانیاس به دلیل تعمیرات بوده است. این وزارتخانه ادعا کرد که این اقدام «موقتی است و هدف آن تضمین تداوم تامین و در دسترس بودن محصول در بازار محلی» است.

این وزارتخانه اعلام کرد که نیاز داخلی سوریه حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت و مشتقات آن است، در حالی که تولید داخلی نفت خام تنها حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز است که مستلزم تامین مابه‌التفاوت از طریق واردات است.

منبع: المیادین

برچسب ها: تحولات سوریه ، مردم سوریه ، قیمت سوخت
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