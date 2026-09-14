معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: کاهش تخصیص آب مانع توسعه سطح زیرکشت و افزایش تولیدات کشاورزی نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جعفر گوهرکانی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس سیاست گذاری های کلان وزارت جهاد کشاورزی برمبنای تکالیف قانونی که در برنامه هفتم دارد، از طریق سازمان های جهاد کشاورزی با تاکید وزیر جهاد کشاورزی در معاونت آب و خاک در سنوات قبل ریل گذاری شد و در سال جدید در تمامی زمینه ها بویژه سامانه های نوین آبیاری از مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان پیگیری می شود.

به گفته وی، بحث افزایش بهره وری انتظار می رود تا پایان برنامه هفتم بر مبنای حجم آب مصرفی که از طریق وزارت نیرو در اختیار بخش کشاورزی گذاشته می شود، تحقق پیدا کند.

گوهرکانی ادامه داد: علی رغم خشکسالی ها به پروژه های آب و خاک توجه شده است و با وجود محدودیت منابع آبی، پیشرفت های خوبی حاصل شده است به طوریکه افزایش تولید محصولات کشاورزی در اراضی آبی اتفاق افتاده است.

معاون امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: کاهش تخصیص آب مانع توسعه سطح زیرکشت و افزایش تولیدات کشاورزی نشد.