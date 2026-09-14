باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران، دو سارق سابقه دار منازل شناسایی و تحت رصد قرار گرفتند.

او افزود: متهمان در حین ارتکاب سرقت توسط گشت پلیس آگاهی یکی از شهرستان‌های کوه‌پایه‌ای غافلگیر و دستگیر شدند و ابزارآلات انجام سرقت نیز از آنان کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: متهمان که غیربومی و دارای سابقه هستند در بازجویی‌های فنی و تخصصی به ۱۲ فقره سرقت از منزل و اماکن خصوصی در مناطق ییلاقی اعتراف کردند.

سرهنگ خورشاد با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، افزود: تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی و همدستان این افراد ادامه دارد.

منبع:پلیس مازندران