رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار و غیربومی توسط گشت پلیس آگاهی در حین سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران، دو سارق سابقه دار منازل شناسایی و تحت رصد قرار گرفتند.

او افزود: متهمان در حین ارتکاب سرقت توسط گشت پلیس آگاهی یکی از شهرستان‌های کوه‌پایه‌ای غافلگیر و دستگیر شدند و ابزارآلات انجام سرقت نیز از آنان کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: متهمان که غیربومی و دارای سابقه هستند در بازجویی‌های فنی و تخصصی به ۱۲ فقره سرقت از منزل و اماکن خصوصی در مناطق ییلاقی اعتراف کردند.

سرهنگ خورشاد با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، افزود: تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی و همدستان این افراد ادامه دارد.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
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