باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تصمیم مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، تیم‌های حاضر در مرحله گروهی اجازه برگزاری تمرین در ورزشگاه‌های محل برگزاری دیدار‌ها را ندارند و صرفاً فرصت دارند به مدت ۳۰ دقیقه از فضای ورزشگاه، شرایط زمین و اتمسفر محل مسابقه آگاهی پیدا کنند.

بر همین اساس، اعضای تیم ملی امید ایران صبح امروز در ورزشگاه wave kariya حاضر شدند و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف محل برگزاری مسابقات، دقایقی در فضای زمین مسابقه حضور پیدا کردند تا پیش از آغاز رقابت‌ها شناخت بهتری از محیط برگزاری دیدار‌های خود داشته باشند.

تیم امید ایران ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه نخستین دیدار خود در مرحله گروهی را مقابل تیم امید امارات برگزار خواهد کرد و پس از آن برابر چین و کره شمالی به میدان می‌رود.