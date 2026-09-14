مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از پایان عملیات برداشت برنج و تولید بیش از ۸ هزار تن محصول از سطح هزار و ۷۱۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی نوری‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: عملیات برداشت برنج در شهرستان به پایان رسیده و امسال بیش از ۸ هزار تن محصول از سطح هزار و ۷۱۰ هکتار اراضی شالیزاری شهرستان برداشت شده است.

او با اشاره به اهمیت برنج به عنوان یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با ارائه توصیه‌های فنی و کارشناسی، اطلاع‌رسانی و نظارت بر مراحل مختلف تولید، تلاش کرد شرایط لازم برای افزایش بهره‌وری و دستیابی به محصول با کیفیت را برای شالیکاران فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی با بیان اینکه مدیریت صحیح مراحل کاشت، داشت و برداشت نقش مهمی در افزایش عملکرد و کاهش ضایعات محصول دارد، گفت: استفاده از روش‌های اصولی و رعایت توصیه‌های فنی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی بهره‌برداران بخش کشاورزی را فراهم کند.

نوری‌نژاد در پایان با تأکید بر اهمیت تولید برنج در تأمین امنیت غذایی و تقویت اقتصاد روستایی، افزود: استمرار حمایت‌های فنی و کارشناسی از شالیکاران، ترویج روش‌های نوین تولید و توجه به افزایش بهره‌وری از اراضی شالیزاری، از مهم‌ترین عوامل پایداری تولید برنج و تقویت معیشت بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان است.